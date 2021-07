„Rettet die Demokratie!" – Dirk Neubauer, der Bürgermeister von Augustusburg schlägt Alarm

Potsdam

Es ist ein Weckruf. Dirk Neubauer schlägt Alarm. Aus Sorge um den Zustand der Demokratie in Deutschland. Aus Sorge um die Zukunft des Gemeinwesens. Sein Buch, das er als „eine überfällige Streitschrift“ bezeichnet, hat er mit dem ziemlich pathetischen Titel „Rettet die Demokratie!“ versehen.

Es ist das Buch eines Frustrierten, der aber die Hoffnung nicht aufgeben will. Neubauer, gelernter Journalist, ist seit 2013 Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg. Seitdem verwaltete er knappe Kassen, kämpft er mit den Mühlen der Bürokratie und versucht, bei den Bürgern seiner Kommune mehr Gemeinschaftssinn zu wecken. Weniger Nörgeln, sondern lieber mitmachen, damit es besser wird, so sein Credo.

Strategie gegen die Populisten von der AfD

Neubauer, einst als parteiloser gestartet, dann SPD-Mitglied und seit kurzem aus der Partei wieder ausgetreten, hat sich Willy Brandts Wahlspruch „Mehr Demokratie wagen“ aus den späten 60er-Jahren zu Herzen genommen und auf die kommunale Ebene transformiert. Denn das ist seiner Ansicht nach die einzig erfolgversprechende Strategie, um zu verhindern, dass Populisten wie die AfD auf lange Sicht die Oberhand gewinnen und unsere liberale Demokratie zerlegen.

Neubauers Analyse der politischen Lage ist schlicht. Doch das macht sie nicht grundsätzlich falsch. Ihm zufolge haben sich das politische System der Bundesrepublik und seine Bürger schon seit langem voneinander entfremdet. Schuld daran sind machtversessene Parteien und eine sich verselbstständigende Verwaltung auf Bundes-, Landes- und Kreisebene, die den Bürgern, abgesehen von Wahlen, keinen Raum für politische Mitsprache lassen.

Die Bürger sollen selbst entscheiden

Der Staat, so Neubauers Diagnose, verfolge eine „Politik des Kümmerns“ und nehme „den Menschen jegliche politische Kompetenz und Selbstbestimmung“. Die Folge: Die Bürger fühlen sich bevormundet und gegängelt. Langfristig kommt da Wut auf – vor allem in Ostdeutschland, wo man das noch von früher kennt. Das alles ist Wasser auf die Mühlen von Querulanten, Querdenker und Rechtsextremen, die sich in der AfD und deren Umfeld tummeln.

Neubauer Rezept dagegen: Mehr Entscheidungskompetenz auf die Ebene der Kommunen verlagern und dort die Bürger demokratisch beteiligen. Doch die Voraussetzung dafür ist, dass es dort auch etwas zu entscheiden gibt. Seitenlang erzählt er von seinem Politikerfrust, wenn Förderanträge bei Land und Kreis nicht bearbeitet oder mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt werden oder so lange verzögert werden, bis das geplante Vorhaben um so viel teuerer geworden ist, dass das beantragte Geld nicht mehr reicht. Er ärgert sich über parteipolitische Ränkespiele, die nichts mit den Wünschen und Sorgen der einfachen Bürger zu tun hätten, sondern allein dem Machterhalt einzelner Politiker dienten.

Neubauer fordert deshalb eine radikale Erneuerung der demokratischen Institutionen. Alles, was die Bürger unmittelbar betrifft, soll in den Kommunen entschieden werden. Die Landkreise würde er am liebsten gleich ganz abschaffen – zu bürgerfern und auch noch zu teuer. Die Landesverwaltung als nächsthöhere Instanz soll alles regeln, was für die Kommunen eine Nummer zu groß ist. Aber das ist seiner Meinung nach gar nicht so viel, wenn die Menschen vor Ort darüber befinden dürfen, was sie unmittelbar betrifft.

Die Kommune – die „Herzkammer der Demokratie“

Dafür sollen die Bürger in den Kommunen mehr in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, über Bürgerräte, die die gewählten Gemeinde- und Ortschaftsräte begleiten und beraten. Denn: „Die Kommune ist die „Herzkammer der Demokratie“, so Neubauer. Das alles hilft freilich nur, wenn dort auch das nötige Kleingeld vorhanden ist. Neubauer verlangt deshalb eine staatliche Finanzpolitik, die weniger Geld zentral verplant, und dafür mehr Mittel vor Ort zur freien Entscheidung bereitstellt. Denn die Bürger wüssten selbst am besten, was sie brauchen.

Es ist ein etwas holzschnittartiger politischer Aufriss, denn der Autor skizziert. Vor allem seine Klage über fehlenden politische Bildung und sein Aufruf, massenhaft in die Parteien einzutreten, um deren verkrustete Strukturen aufzubrechen, ist wenig originell. Was allerdings für Neubauer spricht, sind seine Versuche, den Bürgern in der eigenen Kommune Augustusburg mehr Teilhabe zu ermöglichen. Sein Plädoyer, mehr Vertrauen in die Bürger zu haben und deren Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, nicht zu unterschätzen, ist trotzdem erfrischend und klingt plausibel.

Neubauer setzt darauf, dass dadurch aus so manchem systemfeindlich eingestellten Wutbürger wieder ein engagierter Mitbürger wird. Neubauer weiß wohl: „Nicht jeder Mensch ist ein Bürger. Und nicht jeder Bürger ist automatisch ein Demokrat.“ Aber eine radikale Demokratisierung der Kommunen könnte helfen, dass sich das Feindbild von „denen da oben“ langfristig in Luft auflöst.

Dirk Neubauer: Rettet die Demokratie! Eine überfällige Streitschrift. Rowohlt, 192 Seiten, 10 Euro.

