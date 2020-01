Brauchen wir noch eine Loveparade?

Berlin

Dr. Motte hat die Loveparade vor guten 30 Jahren gegründet, nun möchte er sie in Berlin wiederbeleben. Ist das eine gute Idee?

PRO von Karim Saab

„Eine Rave-volution, die wieder einmal fällig wäre“

Ich wünschte, eine Zeitreise wäre möglich. Steht die Loveparade wirklich nur für Drogen, Müll und einen Kollektivrausch bis zum Abwinken? Ich habe die Techno-Kultur bis in die späten 90er Jahre anders erlebt. In den Clubs wurde damals schon vor dem großen Rauchverbot kaum noch geraucht, an den Bars wurden erstmals gesunde Fruchtsäfte ausgeschenkt und die Zauberformel im Umgang miteinander hieß „Respekt“. Keiner saß nur gehemmt rum, alle trauten sich, ausgelassen zu tanzen.

Die Loveparade hat der Stadt Berlin weltweit ein extrem positives Image eingebracht, von dem der Tourismus heute noch profitiert. In den Jahrzehnten zuvor stand Berlin für Mauer, Frust und Kalten Krieg, für die Dominanz der Ideologien, für die autonome Szene und Polizeigewalt, für den Selbsthass der Deutschen und die Unfreundlichkeit des hier beheimateten Menschenschlags.

1989 hat neben der friedlichen Revolution auch eine Rave-volution stattgefunden. Die bösen, alten Dämonen wurden weggetanzt. Hunderttausende feierten ausschweifend und friedlich im Aufmarschgebiet um die Siegessäule. Weder Beatles noch Stones, Michael Jackson noch die Friedensbewegung haben je 1,5 Millionen Menschen auf die Beine gebracht. Kein Staat, keine Partei, kein Popstar hatte sie gerufen. Es war die Bewegung einer Generation, die nicht der Frust, sondern ein Hochgefühl einte und trieb.

Danach blieb Müll liegen, das stimmt. Das aber ist beim Kölner Karnevalsumzug am Rosenmontag nicht anders. Dort hat sich die Stadtreinigung auf das alljährliche Großereignis eingestellt.

Der Spirit von einst ist Geschichte und lässt sich nicht wiederherstellen. Vor allem haben jüngere Generationen der elektronischen Tanzmusik den Rücken gekehrt. Techno und House, Industrial und Goa Tance galten plötzlich als out. Krautrock und Blues waren wieder angesagt, Gitarren ersetzten die Keyboards und Soundexperimente wurden eingestellt. Das Rad der Musikgeschichte wurde nach dem Jahr 2000 noch einmal kräftig zurückgedreht. Denn auch Rap und Hiphop war nicht neu, sondern entwickelten sich parallel zum Techno schon in den 1990er Jahren.

Die Stadt Berlin bietet heute kaum noch Freiräume. Aber die Veteranen der Loveparade und der Technokultur leben noch. Sie stehen für einen fröhlichen und befreienden Umbruch, der wieder einmal fällig wäre. Eine nächste Generation wird sie entdecken, gebührend würdigen und auf ihr Schild heben. Denn es tut einfach gut, sich die Seele aus dem Leib zu tanzen und auch mal nonverbal mit dem Körper zu kommunizieren.

Der Loveparade-Gründer Dr. Motte über einem Modell, das die Idee von einer neuen Techno-Parade in Berlin veranschaulicht. Quelle: Annette Riedl/DPA

CONTRA von Lars Grote

„Unser Herz schlägt längst in einem anderen Rhythmus“

Die Loveparade war nie ein Kind der Liebe, es ging um schnellen Sex und ums Mal-richtig-Zappeln, eventuell warf man sich vorher eine Pille ein, um Kraft zu tanken. Was absolut in Ordnung ist, wenn man es nicht mit leeren Sätze wie „We Are One Family“ oder „Let The Sun Shine in Your Heart“ als Slogans übermalen würde. Treibstoff war allein der Techno, diese radikale Spielart elektronischer Musik, die viel zu schnell durch ihre Takte eilte, um so etwas wie Seele auszuspucken. Es ging vor allem um den Körper – was herrlich sein kann. Die Musik war simpel, sie schloss keinen aus, weil sie nichts Avanciertes hatte, nichts Gehobenes, es klang, als würde man Kindergeburtstag mit Aufputschmitteln feiern.

Das war lustig und blieb folgenlos, bis die Loveparade an der Müllfrage scheiterte: Wer sammelt die Bierdosen auf, die Pommes-Schalen und Fäkalien? Die Loveparade hatte dazu eine klare Haltung: Das macht die Müllabfuhr, denn die Loveparade sah sich als politische Demonstration mit Nutzen für die Allgemeinheit. Als die Parade selber für die Müllentsorgung aufkommen sollte, stand sie vor der Insolvenz. Passt eine Jugendkultur in die heutige Zeit, die es nicht schafft, ihren Spielplatz so sauber zu hinterlassen, wie sie ihn vorfand? Auch Hertha oder Union Berlin müssen den Schmutz ihrer Fans selber entsorgen.

Jetzt wollen die 40- bis 60-Jährigen ihre Berliner Loveparade zurück. Sie selbst waren es, die ihren Eltern die alten Platten um die Ohren schlugen, „was willst du mit den Beatles?!“, riefen sie. Es ist Zeit, dass die Kinder der Loveparade-Veteranen nun ihre Streams aufdrehen und sagen, „wir wollen nicht mehr eure DJs unter der Berliner Siegessäule, unser Herz schlägt längst in einem anderen Rhythmus.“ Und dann holen sie die neuen Songs heraus. Lieder, die von den Leuten der alten Loveparade vielleicht als tumb und lau bezeichnet werden. Diese Veteranen aber haben sich einen Dreck darum geschert, was ihre Eltern von Techno hielten.

Auch die Wiederauflage zum 50. Geburtstag von Woodstock ist im letzten Jahr gescheitert: kein Geld, das Herz schlug nicht mehr hoch genug. Allein mit Nostalgie macht man noch keine Party. Das gilt auch für die Loveparade. Vor 31 Jahren fand sie erstmals statt. Wer Techno liebt, der findet einen Club, auch in Berlin. Man braucht nicht mehr die großen Boulevards der Stadt, nicht mehr die Nabelschau der 90er. Ab 30 Jahren ist das bunte Haarefärben nicht mehr cool – es ist nur noch eine Marotte.

Von Karim Saab und Lars Grote