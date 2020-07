Potsdam

Ihre Majestät war bemüht um freundlichen Smalltalk: „Wie lange sind Sie schon zusammen als Beatles?“, fragte Königin Elizabeth II., als sie die Band im Buckingham Palace empfing und die Musiker als Mitglieder des „Order of the British Empire" adelte. Ringo Starr, der Trommler der Band, antwortete ungerührt: „Seit 40 Jahren etwa.“

Diese Anekdote von 1965 verdeutlicht das Image, das dem Schlagzeuger der Beatles bis heute vorauseilt: Ringo Starr, am 7. Juli 1940 als Richard Starkey geboren, galt als Clown und Spaßvogel der Gruppe. Der Regisseur Richard Lester hat dieses Bild noch verstärkt, als er Ringo ins Zentrum des zweiten Beatles-Spielfilms „Help“ rückte. Darin wird der Schlagzeuger von einer irren Sekte gejagt, die es auf einen an seinem Finger festgewachsenen magischen Ring abgesehen hat.

Linkshänder und Autodidakt

Dabei war ihm die Lustigkeit nicht in die Wiege gelegt: Wegen einer schweren Tuberkulose hatte der junge Richard Jahre im Krankenhaus verbracht, entsprechend lückenhaft blieb seine Schulbildung. Erst mit acht Jahren konnte er lesen und schreiben. Das Trommeln hatte sich Starr selbst beigebracht und dabei einen eigenwilligen Stil entwickelt; auch, weil als Linkshänder ein Rechtshänder-Set bearbeitete.

Ringo Starr – der Künstlername ist seiner Vorliebe für Ringe geschuldet – stieß im Sommer 1962 zu den Beatles, als ihn Manager Brian Epstein von einer konkurrierenden Band aus Liverpool ( Rory Storm & The Hurricanes) abwarb und seinen Vorgänger Pete Best kurzerhand feuerte. Beide Bands kannten sich gut und hatten zum Teil auch gemeinsame Auftritte im Kaiserkeller und im Star Club auf der Hamburger Reeperbahn. Mit dem Engagement bei den Beatles wechselte Ringo kurz vor seinem 22. Geburtstag auf die Sonnenseite des Lebens: Ein halbes Jahr später stand zum ersten Mal eine Beatles-Single („Please Please Me“) auf Platz Eins der britischen Charts.

Im Garten mit den Tintenfischen

Im Schatten des überlebensgroßen Komponisten-Gespanns Lennon/ McCartney blieb Ringos Anteil am Werk der Beatles überschaubar. Auf den Best-of-Doppelalben „1962-66“ und „1967-70“ gibt es nur einen Song, den er selbst geschrieben hat: „Octopus’s Garden“, das heitere Kinderlied vom finalen Album „Abbey Road“. Zwei weitere Klassiker im Repertoire der Band verbindet man aber mit Ringos Stimme: „Yellow Submarine“ (ebenfalls ein Unterwasser-Ohrwurm) und „With A Little Help From My Friends“.

Ringo Starr in einer Aufnahme aus dem Jahr 2016. Quelle: Scott Gries/Invision/AP

Der Autor der ersten deutschsprachigen Ringo-Biografie, der Schweizer Nicola Bardola, schwärmt von dem früheren Beatle als einem „Lyriker des Schlagzeugs“. Er habe als Autodidakt am Schlagzeug einzigartige Rhythmusvariationen entwickelt, die viel zum Erfolg der Beatles-Songs beigetragen hätten. Auch Genesis-Drummer Phil Collins hält Starr für enorm unterschätzt – viele gute Schlagzeuger wüssten nicht, wie sie etwa Ringos Part bei „A Day In The Life“ spielen sollten.

Geboren wurde Ringo in der Madryn Street in Liverpool, in einem der ärmsten Viertel in der Hafenstadt am Mersey. Die Eckkneipe „The Empress“ in unmittelbarer Nähe hat Starr später auf dem Cover seines ersten Soloalbums „Sentimental Journey“ (1970) verewigt. 19 weitere Alben folgten, zuletzt 2018 „What’s My Name“.

Alkoholentzug – gemeinsam mit Frau Barbara

Nach dem Ende der Beatles verschlug es Ringo in die USA. Er spielte in mehr oder weniger komischen Filmen mit, und lernte am Set der Steinzeit-Klamotte „Caveman“ 1980 seine spätere Frau Barbara Bach kennen, drei Jahre zuvor Roger Moores Bond-Girl in „Der Spion, der mich liebte“. Das Paar lebt in Los Angeles. Nach wilden Jahren mit Hollywood-Partys und hochprozentigen Getränken unternahmen Bach und Starr 1988 einen gemeinschaftlichen Alkoholentzug. Seitdem sind sie trocken.

Ringo bei einem Konzert mit seiner All Star Band im Sommer 2018 Quelle: Markus Scholz/dpa

Kurz vor seinem 70. Geburtstag glückte ihm mit „Y Not“ ein erstaunliches Comeback-Album. Im Song „The Other Side of Liverpool“ reiste Ringo dabei zurück in seine ärmliche Kindheit – er hat eben nie vergessen, wo er herkommt. Auch wenn er inzwischen Englisch mit amerikanischem Akzent spricht. Als Liverpool sich vor zehn Tagen die erste Fußballmeisterschaft seit 30 Jahren sicherte, gratulierte er überschwänglich via Twitter und schickte seiner Geburtsstadt „Peace and Love“ über den Atlantik.

Zum runden Geburtstag nimmt Ringo nochmal die Trommelstöcke in die Hand. Seine „Big Birthday Show“ mit illustren Gästen wie Paul McCartney, Joe Walsh ( Eagles), Ben Harper und Sheryl Crow läuft über den den Youtube-Kanal des Ex-Beatles. Wegen der Zeitverschiebung ist es in Europa allerdings erst in den frühen Morgenstunden des 8. Juli (ab 2 Uhr deutscher Zeit) zu sehen.

Von Thorsten Keller