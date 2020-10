Potsdam

„Debüt im Nikolaisaal“ heißt eine neue Konzertreihe, eingeführt von Michael Dühn, seit 2018 Programmchef. Nachdem sich der Pianist Robert Neumann im letzten November mit einem Solo-Abend im Foyer vorstellt hat, wurden die Scheinwerfer diesmal auf der großen Bühne auf den 19-Jährigen gerichtet. Im April 2022 soll dann die dritte Förderstufe gezündet werden. Mit dem Staatsorchester Frankfurt (Oder) darf Neumann als Solist ein großformatiges Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow aufführen, das er sich selbst ausgesucht hat.

„Neuer Klavier-Weltstar“

Aufregung ließ sich Neumann nicht anmerken. Schon als Vierjähriger wurde der gebürtige Stuttgarter von seinen Musiker-Eltern zum Klavierunterricht gebracht. Entsprechend routiniert nahm der Jüngling in einem schwarz-weiß-geflammten Designerhemd am großen Flügel Platz. Auf seiner Internetseite zitiert Neumann selbstbewusst die „internationale Presse“: „Neuer Klavier-Weltstar“, „Verkörperung des Ideals eines musikalischen Genies“, heißt es dort allerdings ohne genaue Quellenangabe.

Finale Übung

Auf dem Programm stehen vier Kammermusiken von Beethoven, alle um das Jahr 1800 herum komponiert. Neumann hat sich mit vier vorzüglichen Musikern umgeben, alle Jahrzehnte älter als er. An Reife steht er ihnen in Nichts nach. Im ersten Satz des Klaviertrios B-Dur ist die Klarinette von Sebastian Manz herrlich zum Schmettern aufgelegt, im zweiten zum Schmeicheln, im Dritten zum Jubilieren. Im Finale des Stückes von 1797 nimmt Beethoven schon einmal seine theatralisch-bombastischen Sinfonie-Finale vorweg.

Ins Innere des Seins

Neumann spielt ohne Attitüden, souverän, ganz der Musik und dem Wesentlichen hingegeben, ohne Hörner, die er sich abstoßen müsste, in sich ruhend. Vor allem die flüssigen Passagen liegen ihm. Das Klavier ist sein Leben, außerdem interessiert er sich für Altgriechisch. In einem kurzen Gespräch mit Dühn spricht er über sein ambivalentes Verhältnis zu Rachmaninow. „Ich konnte ihn bisher durchfingern, aber nicht anhören, wegen seiner Macht, Urgewalt, dem gewissen Irgendwas, das ins Innere des Seins sticht“, so Neumann.

Zwischenmenschliche Feinarbeit

Das abschließende Quintett Es-Dur, Beethovens Auseinandersetzung mit Mozart, bringt dann wirklich viele Qualitäten des zwischenmenschlichen Zusammenseins existenziell und berückend zur Sprache. Die fünf Musiker leisten miteinander bemerkenswerte Feinarbeit, für die auch der Solist Robert Neumann steht. Man darf gespannt sein, welchen Weg er geht.

Von Karim Saab