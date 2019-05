Berlin

Die allzu versoffenen Zeiten sind vorbei. Rod Stewart flitzt recht agil über die Bühne. Als hätte der Wind beim Laufen seine Haare nach oben gebogen – und nicht das Haarspray. Nur die Stimme klingt noch wie vom Whisky geölt.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Show verläuft routiniert, der 74-Jährige bietet nicht nur ein Querschnitt durch das eigene Schaffen, sondern durch den kompletten Rock'n'Roll. Schließlich sind viele der mit ihm verbundenen Hits eigentlich Coverversionen, zum Beispiel „Sailing“ und „I Don’t Want To Talk About It“. Der Sound allerdings kommt am Anfang einem ziemlichen Scheppern gleich.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Das Publikum ist munter mitgealtert, ein paar Besucher haben ihren Nachwuchs mitgebracht. Das wird Rod Stewart gefallen – schließlich hat er selbst acht Kinder

Was waren die besonderen Momente der Show?

An einer Stelle des Konzerts zählt der Sänger verstorbene Helden auf. Freddie Mercury, Prince, George Michael. Dann sagt er: "Ich bin mir bei mir noch nicht sicher." Möge Rod Stewart lange leben - aber in diese Liga steigt er nicht mehr auf.

Fazit:

Rod Stewart ist von den ganz Großen eher einer der Kleineren. Er hat nicht die Präsenz von Elton John – auch wenn seine Outfits genauso glitzern - und gehört auch nicht gerade zu den singenden Dichterfürsten à la Dylan, Waits und Cohen. Der Brite bedient den Spaßfaktor und mischt ein Quäntchen Nostalgie dazu. Erwartbar, aber ordentlich.

Von Maurice Wojach