„Ich glaub es geht schon wieder los“ – so heißt einer der größten Hits von Roland Kaiser. Und tatsächlich, nach einem ganzen Sommer der Konzertflaute wagen Künstler und Veranstalter den Neustart. Mit maximal 5.000 statt 22.500 Zuschauern und zwei Stunden Schmusemusik auf Mindestabstand. Kann das funktionieren? Ja - und plötzlich treibt einem sogar deutscher Schlager vor Rührung Tränen in die Augen.

Wie war Roland Kaiser drauf?

Der Schlagersänger ist keine Rampensau. Gemächlich flanierend schüttelt der Routinier die Hits aus dem Ärmel. Dennoch ist dem 68-Jährigen eine gehörige Portion wahrhaftiger Rührung anzumerken. Und die überträgt sich nach Monaten des Kulturentzugs aufs Publikum. „Ich verdiene heute kein Geld an dem Konzert“, sagte Kaiser vor dem Auftritt. Schließlich hat die Coronakrise seine Branche lahmgelegt, und der Sänger will sie mit dem Wagnis eines Konzertes in Zeiten der Pandemie wiederbeleben.

Zur Galerie Das Konzert von Roland Kaiser ist der Auftakt einer Reihe in der Berliner Waldbühne mit den jeweils erlaubten 5000 Zuschauern. Es ist eines der ersten großen Konzerte nach dem Corona-Neustart.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Bühnenoptik ist gediegen, nicht pompös. Eher Tanztee als Showspektakel. Immer noch besser aber als ein Konzert, dass man hinterm Fenster isoliert hockend im Autokino verbringt.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Selbst Schlagermuffel, die das Konzert nach dem Motto „Der Hunger treibt‘s rein“ besuchen, dürften nach rund zwei Stunden einen der Kaiser-Hits summend von dannen ziehen. Endlich spielt da wieder eine Band auf der einen Sommer lang verwaisten Bühne.

Was waren die besonderen Momente der Show?

Das Intro beginnt. Musiker, die wie die Pfandflaschensammler, Toilettenmänner und -frauen, sowie die Techniker und Kulturkritiker von einer Pandemie um ihren Broterwerb gebracht wurden, betreten die Bühne. Roland Kaiser schlendert in Anzug und Schlips wie beim Sonntagsspaziergang Richtung Fans. So lässig sein Gang, so dringlich der Appell: "Kultur ist kein Luxus. Kultur ist ein Grundbedürfnis der Menschen." Wut und Rührung sind bedient, über einige Gesichter kullern Tränen.

Fazit

Noch nie hat die Saison der Sommerkonzerte in der Berliner Waldbühne so spät begonnen wie in diesem Jahr. Mit maximal 5000 erlaubten statt 22.500 Zuschauern. An diesem Abend sogar gerade mal 3500. Aber mit reichlich Frischluft, Abstand – und hoffentlich keinen Neuinfektionen. Ein Hoffnungsschimmer.

Von Maurice Wojach