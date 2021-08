Potsdam

2016 war ein Katastrophenjahr in der anglo-amerikanischen Welt: Erst die Brexit-Volksabstimmung, später der Wahlsieg von Donald Trump über Hillary Clinton. Ein entsprechend pessimistischer Grundton – die freie Welt geht den Bach runter, rechtspopulistische Kampagnen führen zum Erfolg – schwingt auch in Hari Kunzrus neuem Roman „Red Pill“ mit, der in 2016 spielt. 

Der britische Autor war in diesem Jahr Stipendiat der American Academy in Berlin – sie befindet sich in einer Villa am Ufer des Wannsees. Im Abspann des Romans bedankt sich Kunzru bei der Academy, nicht ohne den Hinweis, dass sie sich zwar am gleichen Ort befindet wie das „Deuter-Zentrum“ in seinem Roman, „aber ansonsten keinerlei Ähnlichkeiten damit aufweist“.

Der Ich-Erzähler, der als Stipendiat ins Deuter-Zentrum eincheckt, erhofft sich „drei Monate Ruhe und Frieden“, fernab von Frau und Kind in New York soll sich seine Schreibblockade lösen. Doch seine Erwartungen an eine schöpferische Pause „ohne viele Regeln und unerwünschten Sozialkontakt“ werden enttäuscht. Die Schreibtische aller Stipendiaten stehen in einem gläsernen Kubus, der an die Villa angebaut wurde – so kann und will der Autor nicht arbeiten.

Kleist schoss sich am Wannsee eine Kugel in den Kopf

Er sondert sich ab, unternimmt ausgedehnte Spaziergänge am winterlichen See, liest Hölderlin und Kleist, der sich ganz in der Nähe 1811 eine Kugel in den Kopf geschossen hatte. Die Lektüre der morbiden deutschen Romantiker ist Gift für die ohnehin angeknackste Psyche des Schriftstellers, der im Laufe einiger Wochen immer weiter in den Wahnsinn abdriftet.

Nächtelang schaut er eine extrem brutale Polizei-Serie namens „Blues Lives“, in der die Cops alles zerlegen, was ihnen in die Quere kommt. Doch hinter der profanen Action gibt es offenbar einen politischen Subtext, die Serie spielt mit reaktionären und faschistoiden Codes. Davon ist der Ich-Erzähler überzeugt, nachdem er am Rande der Berlinale den Schöpfer der Serie getroffen hat.

Steht dieser Anton Bridgeman im Zentrum einer Verschwörung, und hinter ihm eine ganze Armee aus Internet-Trollen? Oder bildet sich der Autor das nur ein? Sein Verhalten wird immer sonderlicher, das Deuter-Zentrum wirft ihn vor Ablauf seines Stipendiums raus.

Der Unterschied zwischen erzähltem und echtem Leben

Am Ende von „Red Pill“ findet er sich nach Zwischenstationen in Paris, auf einer abgelegenen schottischen Insel und in einer Psychiatrie in Glasgow im Schoß seiner Familie in den USA wieder, zu der er zwischenzeitlich den Kontakt abgebrochen hatte. Die Sitzungen mit seiner Psychotherapeutin gehören zu den stärksten Passagen in diesem über weite Strecken verstörenden Roman. „Ich erklärte ihr, dass ich den Unterschied zwischen erzähltem und realem Leben genau kenne. Sie sagte, da sei nicht so sicher.“

Showdown des Romans ist der Abend des 8. Novembers 2016. Der Ich-Erzähler und seine Frau haben ein paar Freunde zu einer kleinen Wahlparty eingeladen, die dann nicht so läuft wie erwartet. Der Wahnsinn wird einziehen ins Weiße Haus. Und das hat sich der Autor nicht eingebildet.

Sind die liberalen westlichen Gesellschaften zu schlapp und zu satt, um mit radikalen Kräften fertig zu werden? Christian Kracht und Michel Houellbecq haben diese These in ihren Romanen „1979“ und „Unterwerfung“ bejaht. Hari Kunzru trägt sie in Frageform weiter ins digitale Zeitalter. 

Hari Kunzru: „Red Pill“, deutsch von Werner Löcher-Lawrence, Liebeskind-Verlag, 352 Seiten, 22 Euro.

Von Thorsten Keller