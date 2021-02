Romantik in Aquarell: Die Potsdamer Künstlerin Sophie Williams liebt die Natur

Potsdam

Die Natur ist ihre größte Inspiration. So sagt es Sophie Williams und das ist auch ihrer Kunst anzusehen. Zarte Pflanzen- und Landschaftsbilder kreiert die 27-jährige Potsdamerin, die meisten sind in einem zarten Blau gehalten. „Das ist meine Lieblingsfarbe“, sagt sie schlicht. „Weil sie so beruhigend, aber auch kraftvoll ist. Es ist eine Farbe, die mich glücklich macht.“

Gemalt sind ihre Bilder in Aquarell, eine Technik, die sie bereits als Jugendliche ausprobiert hat, damals aber frustriert wieder beiseite gelegt hat. „Inzwischen habe ich meine eigene Technik gefunden, auch durch viele Tutorials im Internet.“ Und sie hat den Mut aufgebracht, sich als Künstlerin selbstständig zu machen. Fast drei Jahre hat sie darüber nachgedacht, Ende 2020 war es dann soweit. Ihre Kunst vertreibt sie über ihre Website „Sophie-Williams-Studio“, auch auf Instagram ist sie zu finden.

Ohne die Malerei geht es nicht

„Ich habe einfach gemerkt, dass es das ist, was ich machen möchte, das, was mich erfüllt“, sagt Williams. „Kunst war schon immer meine Leidenschaft“. Ursprünglich stammt sie aus Hann in Niedersachsen, derzeit studiert sie in Potsdam noch Politik, Verwaltung und Organisation. Das Studium habe ihr geholfen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: „Ich hatte so schon ein paar Kenntnisse in Betriebswirtschaft.“ Leben kann sie von ihrer Kunst noch nicht, Williams arbeitet nebenbei noch in der Uni und ihr Ehemann unterstütze sie sehr.

„Tatsächlich ist Aquarellmalerei auch vergleichsweise günstig“, sagt Williams, die gerne in Ruhe zu Hause arbeitet. „Man mischt die Farbe ja mit relativ Wasser und verbraucht nicht so viel.“ Letztendlich gebe sie das Geld für das Material aber so oder so aus. Weil sie ohne ihre Malerei nicht wirklich kann.

Die besondere Atmosphäre der Natur

Ihre künstlerische Arbeit versucht sie zumindest ein bisschen zu planen: Die Vormittage seien für das Malen reserviert: „Das Licht ist dann einfach am besten, am Nachmittag versuche ich, das Administrative zu erledigen.“

Motive für ihre Bilder findet sie draußen. Besonders die Wechsel der Jahreszeiten habe es ihr angetan: „Wenn die erste Sonne kommt und die Natur erwacht, ist das einfach eine ganz besondere Atmosphäre.“ Die versucht sie dann nicht nur in ihren Aquarellen, sondern auch in Fotografien einzufangen. Um Fotos zu machen, verbringt sie auch mal einen ganzen Tag draußen. Nicht nur in den Potsdamer Parks oder Landschaften, sondern auch im Garten.

Auch wenn ihre arbeiten stilistisch an Jane Austen und das 19. Jahrhundert erinnern, habe sie sich nicht bewusst daran orientiert. „Eigentlich hat sich das alles aus mir heraus entwickelt, ich habe keine wirklichen Vorbilder.“

Von Sarah Kugler