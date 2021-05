Potsdam

Alle lieben Sörensen – sogar über die deutschen Grenzen hinweg: Für das Drehbuch zu dem ARD-Film „Sörensen hat Angst“ ist der Potsdamer Autor Sven Stricker in der Kategorie „Bestes Buch TV“ für den österreichischer Film- und Fernsehpreis Romy nominiert. Der Film, der unter der Regie von Bjarne Mädel entstanden ist, ist außerdem als „Bester Film TV/Stream“ nominiert.

„Dass ich neben dem Meer auch die Berge liebe, ist ja vielleicht (teilweise) bekannt. Vor allem liebe ich Österreich! Und jetzt wird die Sympathie plötzlich erwidert. Hurra! Was für eine Freude!“, schreibt Stricker dazu auf seiner Facebook-Seite.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sven Stricker. Quelle: Magdalena Höfner

Die Figur des Sörensen wurde für Bjarne Mädel geschrieben

Erzählt wird in dem Film von Kriminalhauptkommissar Sörensen, der unter einer Angststörung leidet. Um arbeitstechnisch ein bisschen kürzer treten zu können, lässt er sich von Hamburg in die von Stricker erdachte Kleinstadt Katenbüll versetzen – und wird sofort mit Mordfällen konfrontiert. Der Film wurde Ende Januar in der ARD ausgestrahlt und ist noch bis 14. Juli in der ARD-Mediathek verfügbar.

Vor sieben Jahren ist Sörensen als Hörspielcharakter entstanden, inzwischen ist er Protagonist zweier Kriminalromane, der dritte Sörensen-Roman erscheint unter dem Titel „Sörensen am Ende der Welt“ im August. Bjarne Mädel, für den Stricker die Figur des Sörensen ursprünglich geschrieben hat, hat nicht nur die Regie bei der Verfilmung übernommen, sondern verkörpert den Kommissar selbst – auch in in den entsprechenden Hörspielen.

Hörbuch zu „Sörensen hat Angst“ ist gerade erschienen

Das Drehbuch zum Film entstand teilweise ebenfalls in Zusammenarbeit mit Bjarne Mädel, mit ihm las Stricker immer wieder Dialoge Probe. Überarbeiten musste er das Drehbuch mehrmals. Wie viele Fassungen er letztendlich geschrieben hat, weiß er nicht mehr, wie er erzählte. Nicht immer sei es einfach gewesen, sich dabei von anderen Menschen reinreden zu lassen, ihre Ideen zu akzeptieren, eigene loszulassen

Inzwischen ist bereits das Drehbuch zum zweiten Film in Arbeit, eventuell ist auch eine Graphic-Novel zum ersten Sörensen-Band geplant und gerade erst erschien der erste Sörensen-Band „Sörensen hat Angst“ als Hörbuch, eingesprochen von Stricker selbst.

Lesen Sie auch:

Preisverleihung der Romy findet Ende Mai statt

Beim österreichischen Film- und Fernsehpreis tritt Stricker in der Kategorie „Bestes Buch TV“ gegen Ferdinand von Schirachs „Feinde“, dessen Drehbuch der Autor gemeinsam mit Jan Ehlert, und Nils Willbrandt verfasste sowie die serielle Neuverfilmung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ von Annette Hess, Linda Brieda, Christiane Kalss, Johannes Rothe, Lisa Rüffer und Florian Vey an.

Wer den Preis erhält, entscheidet sich am 31. Mai. Dann soll die von der Tageszeitung Kurier veranstaltete Vergabe des österreichischen Fernseh- und Filmpreises Romy vom ORF übertragen werden.

„Sörensen hat Angst“ läuft im Festival-Wettbewerb

„Sörensen hat Angst“ läuft außerdem im Wettbewerb des Deutschen Fernseh-Krimi-Festivals, das vom 30. Mai bis 4. Juni in Wiesbaden stattfinden soll. Dafür reichten insgesamt 12 Sender 44 Fernsehkrimis ein, zehn davon werden im Wettbewerb gezeigt. „Sörensen hat Angst“ tritt dabei unter anderem gegen vier Tatorte und zwei Polizeirufe an.

Von Sarah Kugler