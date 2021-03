Runde Tische für Potsdams Kultur: Kulturpolitische Forderungen von „KulturMachtPotsdam“ bewegen die Stadt

Potsdam

Potsdams Kulturszene bleibt trotz der Corona-Pandemie weiterhin im Gespräch: Zu den kulturpolitischen Forderungen des Aktionsbündnis „KulturMachtPotsdam“ will die Verwaltung nach der Sommerpause ein Schriftstück vorliegen, das weitere Schritte zur Umsetzung beinhaltet. Das sagte Potsdams Kulturbeigeordnete Noosha Aubel am Donnerstagabend im Kulturausschuss. 

Bisher sei die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Bündnisses und der Verwaltung ein sehr fruchtbarer und positiver Prozess gewesen, sagte sie. Jetzt müsse man sehen, wie das alles operationalisiert werden könne, „sodass es fruchtbar bleibt“. „Nach der Sommerpause wollen wir aufzeigen, wo aus unserer Sicht qualitative und quantitative Verbesserungen nötig sind und wo wir priorisieren müssen.“ Aubel betonte, dass die finanziellen Ressourcen natürlich begrenzt seien und es um langfristige Planungen gehe. Die Diskussionen würden noch keinen Einfluss auf den Haushalt von 2022 haben. „Wir schauen aber, wie wir das Netzwerk 2021 noch supporten können.“ Eventuell stünden Restgelder zur Verfügung.

Runde Tische könnten eingerichtet werden

Im Vorfeld hatten Anja Engel, Projektmanagerin im Rechenzentrum und Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam noch einmal kurz die Forderungen des Bündnisses vorgestellt. Wie berichtet geht es den Kulturschaffenden um mehr Wertschätzung und Mitspracherecht in der Landeshauptstadt. Außerdem wird der „Erhalt aller bestehenden Institutionen des Kulturbereiches“ und die Schaffung neuer Räume für Kunst- und Kulturproduktion gefordert. Auch die Kulturförderung ist ein großes Thema, die Förderung von Künstlern muss laut dem Bündnis erweitert und vereinfacht werden. Die Finanzierung sollte dabei mit Festbeträgen arbeiten, um für die Künstler planbarer zu sein. Die Ziele für Potsdams Kultur sollen beispielsweise an Runden Tischen vereinbart und überprüft werden.

Von dieser Idee zeigte sich Saskia Hüneke (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag sehr angetan. Vor allem Runde Tische könnten dabei helfen, eine Teilhabe zu schaffen und Lehren aus den Diskussionen zu ziehen. „Wir sprechen hier natürlich über Dinge, die immer wieder kehren und es wird schwierig werden, alles umzusetzen“, sagte sie. Erste Schritte seien deswegen umso wichtiger. Fraktionskollege Uwe Fröhlich bemerkte, dass es sinnvoll wäre, die Diskussion auch für die anderen Fachausschüsse zu öffnen. Dafür brauche es Formate, die interdisziplinär ausgerichtet sind. Er schlug deswegen vor, entsprechende Workshops einzurichten.

Wachstum von Potsdam muss mit gedacht werden

Hans-Jürgen Scharfenberg (Die Linke) bezeichnete es als „bemerkenswert, „dass dieses Forderungspapier entstanden ist“. Hier würden viele Interessen zusammengeführt und die Chance geschaffen, ein gemeinsames Vorgehen voran zu bringen. Auch er wandte ein, dass wahrscheinlich nicht alles umsetzbar sein werde, zeigte sich aber von dem hohen Qualitätsanspruch beeindruckt.

Sarah Zalfen (SPD) schloss sich der Begeisterung an und sprach sich für eine noch engere Zusammenarbeit zwischen „KulturMachtPotsdam“, der Verwaltung und den Kulturpolitiker:innen aus. Für sie sei das Thema der wachsenden Stadt besonders wichtig, das müsse in der Kulturgestaltung unbedingt mitgedacht werden. Wie Hollensteiner vorher ausführte, sei genau das auch ein Punkt der Kulturpolitischen Forderungen. Die neuen Quartiere wie Krampnitz müssten mit bedacht, vor Ort Begegnungsräume und Kulturräume geschaffen werden.

Kultur muss barrierefrei zugänglich sein

Um die Sichtbarkeit der Potsdamer Kulturszene auch während der Pandemie weiterhin zu gewährleisten brauche es außerdem sichere und verlässliche Öffnungsszenarien, wie Hollensteiner betonte. Was die Szene alles zu bieten hat, wurde am 13. März deutlich. Das Bündnis organisierte an diesem Tag mit mehr als 150 Kulturakteur:innen einen digitalen Kulturtag rund um Theater, Musik, Lesungen, politischen Diskussionen und Kunstwerken. Wie Anja Engel am Donnerstag sagte, wurden an dem Tag knapp 70.000 Klicks gezählt, das Virtuelle Museum und das Kino sind weiterhin auf der Website des Bündnisses besuchbar.

Thomas Zander vom Potsdamer Beirat für Menschen mit Behinderung lobte in diesem Zusammenhang, dass der Zugang zur Kultur an diesem Tag barrierefrei gestaltet worden. Er habe mit Hilde der Gebärdendolmetscher daran teilnehmen können, seine Sorge sei allerdings, dass Inklusion in all den Diskussionen nicht mitgedacht werde. „Das muss mit auf die Tagesordnung, der Zugang zur Kultur sollte so barrierefrei und diskriminierungsfrei wie möglich gestaltet werden“, so Zander.

Von Sarah Kugler