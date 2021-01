SLB Potsdam startet Online-Lesereihe für Kinder

Potsdam

Kein Theater, keine Konzerte, kein Kino – und keine Lesungen. Corona hat das Kulturgeschehen lahm- oder teilweise ins Internet gelegt. In den digitalen Raum zieht nun auch die Potsdamer Stadt- und Landebibliothek (SLB) mit einer Lesereihe für Kinder. „Psst! Jetzt wird vorgelesen!“, heißt sie und stellt in fünf Onlinelesungen verschiedene Kinderbücher vor. Alle Lesungen sind ab 20. Januar unter dem jeweiligen Buchtitel auf dem YouTube-Kanal „SLB Potsdam“ abrufbar, aufgezeichnet werden sie in der Kinderbibliothek der SLB.

Die erste digitale Lesung geht am Mittwoch, 20. Januar online: Die Potsdamer Autorin Marikka Pfeiffer stellt mit Kollegin Miriam Mann ihr gemeinsames Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ in einer Buchpremiere vor. Das Buch erscheint am 19. Januar bei Magellan, ist für Leser:innen ab neun Jahren geeignet und erzählt von zwei Kindern, die sich auf einmal mit Märchenmotiven konfrontiert sehen.

Anzeige

Marikka Pfeiffer (l.) und Miriam Mann stellen am 20. Januar ihr Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ vor. Quelle: Kathrin von Eye

Lesungen bis in den Mai hinein und ein Gewinnspiel

Es folgen Lesungen von Andreas Hüging und Angelika Niestrath am 10. Februar, von Ute Krause am 17. März, von Boris Pfeiffer am 21. April und von Benjamin Tienti am 12. Mai. Der Flyer mit dem detaillierten Programm kann auf der Website der SLB heruntergeladen werden. Die Potsdamer Filmemacherin Kristina Tschesch begleitet die Autorinnen und Autoren auf der Lesereise und präsentiert die Bücher in kleinen Filmen für die Bücherfreunde.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Lesungen werden außerdem von einem Kreativ-Gewinnspiel begleitet: Jeder der Vorlesenden stellt eine Frage oder gibt eine kreative Aufgabe zum jeweiligen Buch. Die Ergebnisse können an die Bibliothek geschickt werden. Die Auslosung der Gewinner erfolgt zum Live-Treffen in der SLB voraussichtlich im Juni.

Von MAZonline/sku