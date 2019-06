Sarah Connor in den Charts – Umstrittener Song „Vincent“ hilft Album auf Platz 1

Kultur Pop - Sarah Connor in den Charts – Umstrittener Song „Vincent“ hilft Album auf Platz 1 Radiosender boykottierten und zensierten Sarah Connors zartfühlenden Song „Vincent“ über ein schwules Coming-Out. Die Musikfans stimmten mit dem Portemonnaie ab – seit heute steht Connors aktuelles Album „Herz Kraft Werke“ auf Platz 1 der deutschen Charts. Die Single stieg von 28 auf 9.

In aller Munde, in aller Ohren: Sarah Connors neues Album „Herz Kraft Werke“ steht auf Platz 1 in den Albumcharts. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa