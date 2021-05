„Schafskopf oder 66?“: König Drosselbart als schönster Defa-Märchenfilm überhaupt

Potsdam

Grünes Holz, hinterm Ofen getrocknet. So beschreibt Prinzessin Roswitha den Herzog Adolar in der Verfilmung von „König Drosselbart“ aus dem Jahr 1965. Gesehen habe ich ihn erst in den 1990er Jahren, als vier Jahre vor der Wende geborene Westberlinerin bin ich nicht mit Defa-Filmen aufgewachsen. Doch dieser ist bis heute einer meiner liebsten Märchenfilme überhaupt.

Auch wegen Herzog Adolar, der einer der Edelmänner ist, die um die stolze Prinzessin werben. Bekannterweise weist sie jeden von ihnen ab und verspottet alle mit Spitznamen. Es sind aber auch irre Typen, die der König der armen Roswitha andrehen möchte, einer schräger als der andere.

Gerd E. Schäfer und seine markante Knatschestimme

Und der schrägste war in meinen Augen schon immer Herzog Adolar in seinem giftgrünen Anzug, mit der violetten Schärpe und seinem putzigen Monokel. Gerd E. Schäfer kostet seine Rolle herrlich aus, mit verkniffen-putziger Mimik und vor allem mit einer markanten Knatschestimme. Von den vielen Zeilen, die ich aus diesem Film mitsprechen kann, sind es seine, die mich immer wieder zum Lachen bringen.

Einer seiner Sprüche, nämlich „Schafskopf oder 66?“ ist bei mir und meiner Schwester sogar ein geflügeltes Wort geworden. Mit einem Kartenstapel in der Hand stellt er diese Frage den anderen Bräutigamsbewerbern, als sie gemeinsam auf die Prinzessin warten. Und immer wenn ich selbst Karten in der Hand halte, muss ich schmunzelnd daran denken – auch wenn ich keines der beiden Spiele beherrsche.

Manfred Krug und Karin Ugowski als zauberhaftes Filmpaar

Doch nicht nur Herzog Adolars wegen verzaubert mich „König Drosselbart“ bis heute. Es ist auch Karin Ugowski als starke, fast moderne Prinzessinenfigur, die mich bereits als Kind beeindruckt hat. Und natürlich der wunderbare Manfred Krug als König Drosselbart. Wegen dieses Filmpaares lässt sich das verstaubte Narrativ des Märchens überhaupt nur noch ertragen. Denn sind wir ehrlich: Die Botschaft, dass eine willensstarke Frau, erst von einem Mann gezähmt und belehrt werden muss, ist längst verjährt.

Doch wenn Manfred Krug die Prinzessin am Ende für seine Lektionen um Verzeihung bittet, kann man eben nicht anders, als sich über das Happy End zu freuen. Was schlussendlich aus dem schrägen Herzog Adolar geworden ist, frage ich mich allerdings trotzdem.

König Drosselbart. Regie: Walter Beck, 74 Minuten, Defa 1965. Den Film gibt es als DVD u.a. bei www.der-ostfilm.de

Von Sarah Kugler