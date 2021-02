Potsdam

In einem strukturierten Schreibtischjob mit geregelten wollte sie nie arbeiten. Zu monoton wäre ihr das gewesen, zu unkreativ. Selbst jetzt in der Pandemie kann Sophie Roeder sich nicht vorstellen, etwas anderes zu machen als zu schauspielern – auch wenn es bedeutet, neue Wege zu gehen und neue Formate auszuprobieren. „Jeder macht im besten Fall den Job, der zu einem passt, ich brauche die Abwechslung, die Kreativität“, sagt sie.

Gerade erst ist sie von den ersten Dreharbeiten zu „Muxmäuschenstill II – Die Kreuzbergritter“ von und mit Jan Henrik Stahlberg zurückgekommen, im Frühjahr wird weitergedreht. In der Fortsetzung der schwarzen Komödie über einen selbst ernannten Ordnungshüter spielt die 30-Jährige ihre erste Filmhauptrolle. „Das ist für mich total fett“, sagt Roeder, die in Potsdam geboren und aufgewachsen ist. „Ich kann das selbst noch gar nicht greifen und freue mich sehr darüber.“

Schon als Kind hat Sophie Roder gespielt und getanzt

Kleinere Rollen in Filmen hat sie schon mehrere gespielt, in Lucia Chiarlas „Reise nach Jerusalem“ (2019) zum Beispiel, der vom Druck der Leistungsgesellschaft und dem Hamsterrad der Arbeitslosigkeit erzählt. Zum Vorsprechen für zwei Figuren war sie damals eingeladen worden, beide entsprachen jedoch nicht wirklich ihrem Alter, wie sie sagt. Besetzt wurde sie trotzdem für eine kleine Rolle und wirkte außerdem hinter den Kulissen mit. „Es wurde noch jemand für Ausstattung und Requisite gesucht, ich hatte das noch nie gemacht, hatte aber total Bock darauf“, erzählt Roeder.

Diese Lust, immer etwas Neues auszuprobieren, hatte sie bereits als Kind: „Ich habe immer etwas vorgeführt, habe Tanzshows inszeniert und konnte mich gut mit der Verkleidungskiste beschäftigen“, erzählt sie. Mit 16 Jahren ist sie dem Jugendclub des Hans-Otto-Theaters beigetreten, hat dort auch eigene Stücke entwickelt. Nach dem Abitur absolvierte sie von 2012 bis 2015 ein Schauspielstudium am Europäischen Theaterinstitut Berlin. In ihrem Abschlussjahr gründete sie gemeinsam mit Sina Schmidt das Theaterkollektiv „Fritzahoi!“, das seinen Sitz im Potsdamer Rechenzentrum hat.

Auf Theodor Fontanes Spuren

Das Kollektiv beschreibt sie als dokumentarisches Musiktheater, das theaterferne Texte verarbeitet. „Unser erstes Stück beschäftigte sich mit dem Thema Bürokratie, das wir mit Livemusik auf die Bühne gebracht haben“, erzählt Roeder, die nebenbei auch im Filmmuseum arbeitet. Es folgten Inszenierungen, wie „Don’t cry work!“, die sich mit dem Begriff Arbeit auseinandersetzte, das szenische Konzert „Luthers Frauen“ im Lutherjahr oder die interaktive Bustour „Von Wegen - Auf der Suche nach Fontanes Brandenburg“ im Fontanejahr 2019.

„Dafür hatten wir einen Oldtimerbus gemietet und sind in Anlehnung an Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg mit dem Publikum herum gefahren.“ In Orten, wie Eberswalde oder Altranft wurden Zwischenhalte gemacht und Szenen gespielt. „Das war sehr spannend und eine riesige Produktion, wir haben mit den Planungen bereits zwei Jahre vorher begonnen,“ erzählt Roeder, die als eine der Gründerin auch für die Organisation im Hintergrund zuständig ist.

Mikrostipendium des Brandenburgischen Kulturministeriums

Kurz vor dem ersten Lockdown im letzten Jahr wurde das Theaterkollektiv mit seinem Stück „Observationen“, das sich aus Videos und Live-Spiel zusammensetzt, zu einem Festival nach Kuba eingeladen. „Ich war so froh, dass wir das noch machen konnten, das war schon etwas Besonderes.“ Für das Festival wurden die Videos und teilweise auch das Stück selbst ins Spanische übersetzt. „Die Sätze haben wir uns teilweise echt eingeprügelt“, sagt Roeder und lacht.

Im Nachgang hat das Kollektiv einen szenischen Reisebericht von der Kubagastspielreise unter dem Titel „¡Hola, temperatura! - Eine Theaterfahrt nach Kuba“ über Zoom präsentiert. Für die Online-Aufbereitung erhielt Sophie Roeder ein Mikrostipendium des Brandenburgischen Kulturministeriums in Höhe von 2500 Euro. „Insgesamt war das wieder eine ganz neue Erfahrung.“ Rückmeldung vom Publikum gab es über die Kommentarfunktion im Chat, anstatt wie sonst über Applaus. Gerade diese direkten Reaktionen seien es, die Roeder am Theater liebt. Die Leute in Situationen reinzuholen und sehen, dass etwas ankommt. „Es ist schön, dass das auch digital möglich ist.“

Neue Theaterformen finden

Beim groß angelegten Aktionstag „KulturMachtPotsdam“, an dem sich am 13. März rund 100 Künstler:innen beteiligen, betreut „Fritzahoi!“ verschiedene digitale Formate, wie den interaktiven Spatial.chat oder eine offene Telegram-Gruppe. Die nächste eigene Produktion des Theaterkollektivs ist dann eine Performance zu Verschwörungstheorien, die sowohl im Messenger-Dienst Telegram als auch live im städtischen Raum stattfinden soll – so zumindest die Hoffnung. „Wenn es nicht geht, dass wir draußen spielen, müssen wir ummodeln“, sagt Roeder.

Die Vorbereitungen für das Stück laufen derzeit über Zoom. „Solche neuen Formen, die gerade entstehen, werden das Live-Theater nicht ersetzen können“, sagt Roeder. Doch sie seien nötig, um auch im Lockdown nicht stehen bleiben zu müssen, um immer in Bewegung zu bleiben.

„Immer noch werden zu viele Stereotype benutzt“

Etwas mehr Bewegung wünscht sich Roeder auch beim Thema Diversität in der Filmbranche. Noch gebe es zu viele Stereotype, die realistische Vielfalt an Ethnien, sexuellen Ausrichtungen, Körperformen oder gar Behinderungen werde kaum gezeigt. „Wenn es passiert, wird das entsprechende Thema oft ausgeschlachtet, immer noch werden zu viele Stereotype benutzt.“

Sie selbst hat sich schon mehrfach böse Kommentare zu ihrer Figur anhören müssen oder wurde darauf hingewiesen, dass es auch Jobs hinter den Kulissen geben würde. „Ich habe da echt keine Lust mehr drauf, ich möchte Geschichten erzählt bekommen, mit denen sich viele Menschen identifizieren können, die Normalität abbilden“, sagt sie. Bei dem Thema müsse einfach noch ganz viel passieren.

