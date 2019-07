Stuttgarrt

Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist tot. Sie starb am Montag nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Das teilte der Verlag Klett-Cotta am Dienstag in Stuttgart mit, wo am 9. August Kronauers Romangeschichten „Das Schöne, Schäbige, Schwankende“ erscheinen. Schon ihr Romandebüt „Frau Mühlenbeck im Gehäus“ ist 1980 bei Klett-Cotta erschienen. Seitdem war sie dem Haus treu verbunden.

Zu ihren bedeutendsten Werken gehören „Teufelsbrück“ (2000) , „Verlangen nach Musik und Gebirge“ (2004), „Errötende Mörder“ (2007), „Gewäsch und Gewimmel“ (2013) und „Der Scheik von Aachen“ (2016). Der Verlag verliere „eine hoch geschätzte Autorin, die den Verlag nachhaltig geprägt hat“, heißt es in der Mitteilung.

Brigitte Kronauer ist berühmt für ihren Roman „Teufelsbrück“

Brigitte Kronauer wurde 1940 in Essen geboren, lebte in Hamburg. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis der Stadt Berlin, mit dem Heinrich- Böll-Preis, dem Hubert-Fichte-Preis der Stadt Hamburg, dem Joseph-Breitbach-Preis, dem Jean-Paul-Preis und dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet. 2005 wurde ihr von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der Büchner-Preis verliehen.

Von RND/jf