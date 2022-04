Potsdam

Die rund 500 Beschäftigten der Fridericus Service-Gesellschaft sollen einen Haustarifvertrag erhalten. Das kündigte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch während der Jahresbilanzpressekonferenz der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in den Römischen Bädern im Potsdamer Park Sanssouci an. Das Land habe dafür 1,4 Millionen Euro bereitgestellt.

Schüle verspricht bessere Arbeitsbedingungen

„Wir lassen auch die Beschäftigten der Fridericus Service-Gesellschaft nicht allein“, so die Ministerin. Sobald in den kommenden Wochen der Bund und das Land Berlin ihre Haushalte verabschiedet haben, würden sich die Arbeitsbedingungen der Fridericus-Beschäftigten „entscheidend verbessern können“, kündigte Schüle an.

Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg, die Träger der Stiftung, stellen dafür in diesem Jahr zusätzlich 2,3 Millionen Euro bereit, im kommenden Jahr knapp vier Millionen Euro. Für gute Arbeit solle es auch gutes Geld geben, sagte die Ministerin.

Bei der Fridericus Service-Gesellschaft arbeiten rund 500 Leute. Die Gesellschaft, die nicht direkt zur Schlösserstiftung gehört, sondern 2006 ausgegliedert wurde, ist vor allem für den Besucherservice in den Einrichtungen der Schlösserstiftung zuständig, stellt Aufsichten, Sicherheitsbedienstete und Reinigungskräfte. In der Vergangenheit war es zu Streiks und Protesten der Fridericus-Belegschaft gekommen. Seit Dezember 2019 hatten sie in Potsdam und im Schloss Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) mehrfach die Arbeit niedergelegt. Bislang waren ihre Aktionen ohne Erfolg geblieben.

Die Beschäftigten forderten bessere Arbeitsbedingungen, vor allem aber mehr Geld – teilweise eine Lohnerhöhung um bis zu 20 Prozent und ein 13. Monatsgehalt. Der durchschnittliche Stundenlohn für die Beschäftigten lag bislang bei 10,70 Euro.

Stundenlöhne sollen steigen

Nun sollen nach Angaben von Kai Schlegel, dem Direktor der Generalverwaltung der Schlösserstiftung künftig Stundenlöhne zwischen 12,50 Euro und 18,50 Euro gezahlt werden. Die Laufzeit des geplanten Haustarifvertrages solle bis Ende 2024 gehen.

Die Protestaktionen der Fridericus-Beschäftigten waren von der Gewerkschaft Verdi unterstützt worden. Ob die Beschäftigten bereit sind, den Haustarifvertrag zu unterschreiben, war am Mittwoch nicht in Erfahrung zu bringen. Von der Gewerkschaft war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu erhalten.

Von Mathias Richter