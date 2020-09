Der Berliner Rapper Sido trat am Donnerstag in der Jungen Garde Dresden auf. Damit machte er den Auftakt der Konzertreihe „Back to live“. Seine Verwandlung vom Aggro-Berlin-Gangsta-Rapper hin zum Familienvater ist musikalisch live erlebbar. Dazwischen lässt er den Aluhut raushängen und sendet gefährliche versteckte Botschaften.