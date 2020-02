„Sieben Versuche zu lieben“ – Erzählungen von Maxim Biller

Potsdam

Während seiner Zeit beim Literarischen Quartett, so erzählte Maxim Biller einmal, hätte er jede Menge Anfragen erhalten, weil alle ein polterndes Interview von ihm wollten. „Ich war kurz Donald Trump.“ Im Dezember 2016 war dann Schluss damit. Seitdem geht es etwas ruhiger zu und der als Enfant Terrible verschriene Schriftsteller konzentriert sich wieder aufs Kerngeschäft.

Bevor ein neuer Roman erscheint, kommt jetzt erst mal der Band „Sieben Versuche zu lieben“ heraus. Er versammelt 13 „ Familiengeschichten“. Die ältesten stammen aus Billers Debüt „Wenn ich einmal reich und tot bin“ (1990). Die jüngsten aus dem Band „Liebe heute“ (2007). Alle sind schon mal erschienen. Doch halt! Bevor jetzt einer denkt „Olle Kamellen“: Die Lektüre lohnt sich trotzdem. Ergeben sich in der Zusammenschau doch exzellente Einblicke in Maxim Billers Poetologie.

Ein neuer Blick auf Billers Gesamtwerk

Weil die letzten Romane „Sechs Koffer“ (2018) und „Biografie“ (2016) einen „neuen, geradezu verblüffenden Blick auf das Gesamtwerk Maxim Billers eröffnet“ hätten, schreibt Helge Malchow in seinem kurzen aber es auf den Punkt bringenden Nachwort, sei die Idee zu dem Sammelband entstanden.

Immer wieder sind es in den Geschichten ursprünglich aus Russland stammende Eltern, die es während des Stalin-Terrors in die Tschechoslowakei verschlagen hat, von wo sie nach dem Prager Frühling erneut fliehen müssen und mit ihren Kindern in die BRD gehen. Genauso so wie Maxim Biller das selbst mit seinen Eltern getan hat. Die Ausgangsbedingungen ähneln sich also. Was dann aber kommt, ist große Literatur.

Wahrheit entsteht beim Erzählen

Es mutet an, als müsste der Junge, der mit zehn sein Geburtsland verlassen hat, sich schreibend immer wieder der eigenen Herkunft versichern. Eine gültige Wahrheit existiert nicht. Die Wahrheit einer Geschichte, schreibt Helge Malchow treffend, „entsteht erst im Zuge des Erzählens selbst.“ Das ist Billers Konzept. Daraus resultiert der Reiz seiner Geschichten.

Da ist der junge Schreiberling in „Ein trauriger Sohn für Pollok“, der von seinem Verlag das Manuskript eben jenes Mannes zur Beurteilung geschickt bekommt, der in Moskau einst das Leben seines Vaters zerstörte. Klar beschließt der Sohn, Rache zu nehmen, das Buch durchfallen zu lassen. Bis er am Ende erkennen muss, dass die Erzählungen seines Vaters nicht so ganz der Wahrheit entsprachen.

In einer anderen Geschichte mit dem Titel „Wenn der Kater kommt“ macht sich der Filmstudent Marek nach dem Ende des Kalten Krieges auf nach Prag, um den verschollenen Film zu finden, den sein Vater einst dort drehte, bevor er in den Westen ging. Kein Wort will die Mutter ihm darüber erzählen. Marek findet auch heraus, warum das so ist. Die Mutter überlebte das Arbeitslager. „Nach dem Krieg will sie ihren Alptraum vergessen, doch das fällt ihr schwer, weil der Junge, der ihr Mann geworden ist, diesen Alptraum“ zu einem Film machte.

Unterlassungsklage von der Lebensgefährtin kassiert

Immer schon war Maxim Biller der Ansicht, „dass kein Schriftsteller überzeugend über Dinge schreiben kann, von denen er nie etwas selbst erlebt hat.“ Oft genug hat er die eigene Biografie zum Gegenstand seiner Bücher gemacht. Was ihm sogar eine Unterlassungsklage seiner ehemaligen Lebensgefährtin einbrachte, die sich in „Esra“ (2003) wiederzuerkennen glaubte und den Roman verbieten ließ. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes schlug 2007 hohe Wellen.

Bis heute ist das Buch nicht lieferbar. Die Realität aber dient diesem Autor nur als Ausgangspunkt für sein literarisches Spiel. Er verwischt Grenzen zwischen Realität und Fiktion, verschiebt wie beim Schach die Figuren. Seine Milieustudien leben. In einer fabulierfreudigen, von Pathos getragenen, anachronistischen Sprache, die den Geist von vergangenen Zeiten heraufbeschwört, schreibt Maxim Biller voller Selbstironie über seine familiäre Herkunft und reiht sich ein in die lange Reihe der großen jüdischen Erzähler.

Maxim Biller: Sieben Versuche zu lieben. KiWi, 370 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-462-05437-8

Von Welf Grombacher