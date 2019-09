Zeitzeugen erinnern sich an 1989 - So erlebte Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang die Wende in der DDR

Die Belziger Band Keimzeit lebte 1989 in einer Hippie-Blase, sie glaubte nicht an den Sturz des SED-Staates. In der Resolution der Rockmusiker und Liedermacher gegen das DDR-Regime sahen die Musiker den Protest einer anderen, älteren Generation.