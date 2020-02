So klingt Billie Eilishs James-Bond-Song

Potsdam

Nach Shirley Bassey, Tina Turner, Madonna und Adele nun Billie Eilish. Die 18-jährige Senkrecht-Starterin des Jahres 2019 singt den Soundtrack zum neuen James Bond „No Time to Die“ (Keine Zeit zu sterben). Seit Donnerstagnacht ist der Song, an dem auch der deutsche Komponist Hans Zimmer und Johnny Marr, der frühere Gitarrist der britischen Band „The Smiths“ beteiligt sind, auf gängigen Streaming-Diensten wie Youtube als Audio verfügbar. Gezeigt wird die US-amerikanische Singer-Songwriterin auf einem Schwarz-weiß-Foto mit geschlossenen Augen, weltabgewandt.

Der Song kommt getragen daher, weniger bombastisch als viele seiner Vorgänger. Eine Trauer-Ballade. „Ich hätte wissen müssen, dass ich allein gelassen werde“, singt Eilish mit vorsichtig einsetzender, gebrochener Stimme über den Tod des Verflossenen. Denn Sie weiß,: „Ich bin auf eine Lüge hereingefallen. Du standst nie an meiner Seite.“ Leise, nur schwer hörbar intoniert sie die ersten Zeilen, von Takt zu Takt steigert sich der Sound, spannt sich die Dramaturgie bis zum Höhepunkt. Eilish kann zeigen, was sie stimmlich draufhat, darf sich über Oktaven in oberste Höhen schrauben. Trotzdem bleibt die Melodieführung eingängig. Unterlegt wird ihre Stimme von anfänglichen Klavierklängen, Streicher und Bläser sorgen für Pathos, Gitarren-Arrangements treiben das Stück weiter.

Die Komponisten haben der jungen Sängerin viel Raum gelassen, um ihre eigene Klangfarbe zu behalten. Der Song setzt sich dadurch von seinen Vorgängern ab, behält aber trotzdem den typische Bond-Sound. Ein Stück, das, je öfter man es hört, sich in den Gehörgängen festsetzt. Und so viel ist sicher: „No Time to Die“ wird in den kommenden Wochen auf allen Radiowellen mehrmals täglich zu hören sein – bis dann am 2. April Daniel Craig in den deutschen Kinos aus seinem Ruhestand auf Jamaika geholt wird, um einen entführten Wissenschaftler aus den Fängen eines mit High-Tech ausgestatteten Bösewichts zu retten. Davor wird Billie Eilish „No Time to Die“ am 18. Februar bei den Brit Awards erstmals live singen.

Ob Eilish, die mit ihren 18 Jahren die jüngste Interpretin eines Bond-Soundtrack ist, sich mit ihrem Song in die Riege der Klassiker wie „Goldfinger“ von Shirley Bassey oder „Live And Let Die“ von Beatle Paul McCartney einreihen wird? Auch die wurden damals unendlich rauf- und runtergenudelt – ohne an Qualität verloren zu haben.

Von Mathias Richter