So war der Auftritt der Sleaford Mods im Festsaal Kreuzberg

Berlin

Karrieremäßig läuft es gerade wirklich gut für die Sleaford Mods. Im Gegensatz zur Regierung ihres Heimatlands sind die beiden Engländer äußerst beliebt auf dem europäischen Kontinent. Weil die erste Show im Festsaal Kreuzberg am Mittwoch ausverkauft war, machten Jason Williamson und Andrew Robert Fearn am Dienstag Überstunden in Form eines Zusatzkonzerts.

Ist der Hype gerechtfertigt?

Auf jeden Fall, denn Sänger Jason und Produzent/DJ Andrew erzielen mit minimalen Mitteln (rumpelnde Beats, nachdrücklich hämmernde Basslines, dazu ein eigentümlicher Hybrid aus Rap und Gesang) maximale Durchschlagskraft. Besser klang schlechte Laune noch nie. Und tanzbar ist ihre Polit-Electro-Politur obendrein.

Inwiefern politisch?

Ihr aktuelles Album heißt „ Eton Alive“ – eine Anspielung auf die gleichnamige Eliteschule, die von Upper-Class-Schnöseln wie David Cameron, Boris Johnson und Jacob Rees-Moog besucht wurde. Also jene Leute, die Britannien die große Brexit-Misere eingebrockt haben. Dem setzen Williamson und Fearn ihr ureigenes Working-Class-Selbstbewusstsein entgegen – Underdogs, die sich nicht unterkriegen lassen.

Wie hört sich das an?

Die Sleaford Mods kommen aus den East Midlands. Ihr kantiger Dialekt ist mehr Straßen- als Schulenglisch. Gerne benutzen sie im Fernsehen überpiepte Worte wie „bastard“, „fuck(ing)“ und „cunt“ – für das Duo sind das Füll-, keine Schimpfworte.

Wie sieht das auf der Bühne aus?

Sparsam. Die Sleaford Mods könnten ihre Produktionsmittel, um mal dieses gut abgehangene marxistische Schlagwort zu benutzen, in einem Kleinwagen vom Hof fahren. Fearns Laptop steht auf leeren, zum Podest gestapelten Bierkisten, dazu ein Mikrofonständer für Williamson.

Fearn hat eindeutig den eher lauen Job: Er fährt die Instrumental-Playbacks ab, während der Songs wiegt er sich im Takt der Musik und schwingt leutselig die Bierflasche. Sein Kumpel dagegen leistet Schwerarbeit, trägt seinen hochtourigen Redeschwall – für den englischen Fachbegriff „rant“ gibt es keine deutsche Entsprechung – wie ein Mittelgewichtsboxer vor. Leichtfüßig tänzelnd, latent aggressiv und in jeder Sekunde bereit zum Losschlagen. Williamson trinkt auf der Bühne übrigens nur Wasser.

Wie reagieren die Fans?

Es braucht zum Aufwärmen ein paar neue Songs („Into the Payzone“, „Flipside“ und „Subtraction“), bis die Zuschauer in den vorderen Reihen vom zustimmenden Kopfnicken in den Tanz- und Pogo-Modus übergehen. Da bleiben sie auch bis zum Zugabenblock, den die Sleaford Mods mit ihrem Klassiker „Jobseeker“ eröffnen – einem fiktiven Dialog zwischen Jason Williamson und einem Berater auf dem Arbeitsamt.

Fazit?

Der Berater wird nicht mehr gebraucht. Die Jobs ihres Lebens haben die Sleaford Mods inzwischen gefunden.

Von Thorsten Keller