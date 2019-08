Potsdam

Worum ging es?

Es ging um eine georgische Familiengeschichte, die sich im 20. Jahrhundert über acht Generationen spannt. Nino Haratischwili hat ihren Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“ 2014 veröffentlicht, er umfasst 1280 Seiten. Die Berliner Regisseurin Konstanze Lauterbach hat daraus eine vier Stunden lange Bühnenfassung destilliert, sie feierte am Freitag im Potsdamer Hans-Otto-Theater Premiere.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Überzeugt hat das gesamte, ein gutes Dutzend Schauspielerinnen und Schauspieler umfassende Ensemble, die je zwei bis drei verschiedene Rollen spielten. Erzählt wird der Stoff von Niza ( Alina Wolff), sie richtet ihre Geschichte an Brilka ( Tina Schorcht), dem jüngsten Kind der epischen Familiensaga. Frauen dominieren das Stück, sie geben den Ton vor, sie geben dem Drama Tiefe und der Traurigkeit den Schwung. Auch die weibliche Handschrift der Regisseurin ist erkennbar: Das Temperament wird hier verlässlich psychologisch motiviert. Keine Gewalt um der Gewalt willen, wie man das von Männern à la Quentin Tarantino kennt.

Wie hat die Regisseurin den Stoff inszeniert?

Konstanze Lauterbach hat radikale Kürzungen am Roman vorgenommen und einige Figuren gestrichen. Sie spricht davon, diese Geschichte filetiert zu haben, ohne ihr ins Fleisch zu schneiden. Wer den Roman nicht kennt, der kann hier trotzdem bestens folgen, weil auf der Bühne ein plausibler Fokus angeboten wird. Die Story franst nicht aus, sie rutscht nicht in die Niederungen einer Seifenoper, obwohl der Stoff dafür geeignet wäre. Sie erinnert an den magischen Realismus eine Gabriel García Márquez – so viel menschliches Scheitern aber, wie Haratischwili verarbeitet, lässt sich selbst beim fatalistischen Kolumbier nicht finden. Ein Fluch liegt über der Familie Jaschi, von der hier erzählt wird.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Intensiver sind die dunklen Jahre der ersten Hälfte dieses Stückes inszeniert. Die Trauer wirkt hier greifbar, zur persönlichen Labilität kommt die politische Tristesse hinzu. Georgien wird von der Sowjetunion geschluckt – wie die Familie damit umgeht, wird an den Geschwistern Kitty ( Tina Schorcht, die ältere Kitty: Franziska Melzer) und Kostja ( Guido Lambrecht) illustriert. Kitty sucht die Freiheit, rebelliert gegen die Tradition des Landes, nach dem Zweiten Weltkrieg glückt ihr in London eine Karriere als Musikerin. Kostja kämpft im Krieg, kehrt gebrochen heim, steigert sich hinein in die Rolle des Tyrannen. Halt sucht er in einer überkommenen Form des Patriarchats.

Fazit?

Dies ist ein Abend, der fordert. Vier Stunden Spielzeit (mit einer Pause) brauchen Aufmerksamkeit. All die Schicksalsschläge, die verarbeitet werden, verlangen nach seelischer Robustheit. Die Zweige der Verwandtschaft, gewachsen über acht Generationen, sind naturgemäß nicht immer übersichtlich. Das alles aber ist kein Grund, „Das achte Leben“ zu meiden. Das Leichte fällt der Inszenierung machmal schwer, sie fühlt sich wohl im Dunklen – auch wenn die Bühne anfänglich noch zart im Rosa schwelgt und Blüten als Konfetti dienen. Doch langsam taucht der Grundton dieses Abends in ein tiefes Rot, das hat mit Kommunismus und mit Blut zu tun. Die Augen werden nicht verschlossen vor Verrat und Habsucht, billiger Trost ist nicht zu kriegen. Trotzdem ist das Stück ein Leckerbissen, weil der Sog des Spiels am Ende auch von schwarzem Witz lebt. Die Bereitschaft, das Böse mit dem Guten abzuwägen und am Ende kein Ergebnis anzubieten, ist kühn und souverän. Dieser Saisonauftakt am Hans-Otto-Theater wird absehbar ein Höhepunkt in dieser Spielzeit sein.

Von Lars Grote