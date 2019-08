Berlin

2018 waren Feine Sahne Fischfilet die Band der Stunde in Deutschland, weil sie mit einmaliger Vehemenz gegen Neonazis und Rechtspopulisten wüteten. Am Freitagabend haben sie, flankiert von einer für ein Rockkonzert beinahe einschüchternden Polizeipräsenz (auf dem Gelände und davor) unter freiem Himmel in der ausverkauften Zitadelle Spandau gespielt. Den ersten Termin im Juli hatte die Band absagen müssen, nachdem Gitarrist Christoph Sell vom Fahrrad gefallen war.

Haben Feine Sahne Fischfilet ein Problem mit Polizisten?

Kann sein, vielleicht ist es auch umgekehrt. Aber Beamte des Staatsschutzes, die aufdringlich Besucher filmen, sind auf keinem Festivalgelände der Welt gerne gesehen. Die Band antwortete im Zugabenblock auf ihre Weise – mit dem Song „Wut“ und der Refrainzeile „Niemand muss Bulle sein“.

Wie war die Stimmung?

Man nehme die übliche Ekstase eines Hallenkonzerts von Feine Sahne Fischfilet, und packe obendrauf eine große Portion Pyrotechnik. Diese wurde allerdings nur zu einem Bruchteil von der Band selbst gezündet. Bei den ersten Songs „Es geht los“ und „Alles auf Rausch“ verschwinden die sechs Musiker zwischenzeitlich hinter einer eindrucksvollen Nebelwand. Grüne, rote, schwarze und violette Rauchtöpfe und ein paar Bengalos sorgen für ein Farbenspiel wie in einer unkontrollierten Fankurve in einem Fußballstadion.

Was war musikalisch besonders?

Erstens die Cover-Version von „London Calling“ – der Clash-Klassiker, die Ursuppe britannischen Punkrocks, funktioniert auch mit feinsahniger Trompetenbegleitung. Zweitens der Gastauftritt des Schulchors des Goethe-Gymnasiums Demmin, der alten Schule von Feine Sahne Fischfilet in Vorpommern. Die Chorsänger unterstützen die Band bei einem ihrer sentimentalsten Stücke, „Alles Anders“. Auch der Abgang des Chors ist etwas Besonderes: Per Crowdsurfing werden sie von den Fans auf Händen getragen, einmal quer übers Gelände.

Welche politische Botschaften wurden zwischen den Songs serviert?

Im Grunde genommen zwei: Es gibt ein nachdrückliches Plädoyer von Sänger Jan „Monchi“ Gorkow für die Seenotrettung im Mittelmeer vor dem Song „Zuhause“ – sowie den Aufruf, sich an diesem Samstag aufzumachen zur großen #Unteilbar-Demo nach Dresden. Ein Feierabend-Antifaschismus, der sich im Tragen von T-Shirts mit „FCKNZS“-Emblem erschöpfe, sei wenig wert, so Gorkow sinngemäß.

Fazit:

Feine Sahne Fischfilet haben sich die Fähigkeit bewahrt, über ihren kommerziellen Erfolg selbst zu staunen. Deswegen macht es immer noch Spaß, ihrer Gratwanderung zwischen Ska-Gebläse, hochtourigem Bierdunst-Punk (mit ein paar Kisten Aldi-Freibier für die Fans!) und ernst gemeintem politischem Aktionismus zuzuschauen. Nur die gut abgehangene „Bullen“-Folklore könnte die Band allmählich zu den Akten legen.

Von Thorsten Keller