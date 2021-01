„Sörensen hat Angst“ in der ARD: Krimi des Potsdamer Autors Sven Stricker wurde von Bjarne Mädel verfilmt

Potsdam

Sie sitzt tief. Die Angst von Kriminalhauptkommissar Sörensen. Ihretwegen hat er sich von Hamburg in den kleinen Ort Katenbüll versetzten lassen. Um Ruhe zu haben, Entschleunigung. Doch kaum ist er angekommen, geschieht ein Mord und an Entschleunigung ist nicht mehr zu denken. Katenbüll ist ein fiktiver Ort, erdacht vom Potsdamer Schriftsteller Sven Stricker und Spielort seiner beiden bisher erschienen Sörensen-Krimis. Der erste Band, „Sörensen hat Angst“, ist nun unter der Regie von Bjarne Mädel verfilmt worden, am Mittwoch, 20. Januar ist der Film um 20.45 Uhr in der ARD und schon jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen

Mädel spielt auch die Hauptrolle, für ihn hat Sven Stricker die Figur von Anfang an geschrieben. Zunächst in Hörspielform, später als Romanfigur. Bereits beim Lesen der Bücher hat man den Schauspieler stets vor Augen – und im Ohr. Ihn jetzt die von Stricker erdachten Sätze aus dem Bildschirm heraus sagen zu hören, wirkt wie einen langjährigen Brieffreund endlich live zu treffen.

Humoristisch-grübelnder Unterton

In den Büchern denkt Sörensen unglaublich viel, hält innere Monologe. „Meine Aufgabe war es, diese ins Visuelle zu übertragen“, sagt Stricker, der auch das Drehbuch zum Film geschrieben hat. Tatsächlich sei das bereits in der ersten Fassung fast automatisch passiert: „Das war keine bewusste Entscheidung.“ Die sehr spezielle und authentische Art Sörensens sich auszudrücken ist eine besondere Stärke der Bücher. Auch, weil sie einen humoristisch-grübelnden Unterton mit bringt, der geradezu charakteristisch für Strickers Schreiben ist. Um diesen Ton zu erhalten, hat der Autor die Regieanweisungen sehr detailliert gehalten. „Sämtliche Stotterer, jeder Stammler steht da drin, das aufzuschreiben, hat viel Spaß gemacht.“

Überarbeiten musste er das Drehbuch mehrmals. Wie viele Fassungen er letztendlich geschrieben hat, weiß er nicht mehr. Nicht immer sei es einfach gewesen, sich dabei von anderen Menschen reinreden zu lassen, ihre Ideen zu akzeptieren, eigene loszulassen. Wer die Bücher kennt, dem werden einige Figuren fehlen: Die knurrige Käse-Käthe auf dem Marktplatz beispielsweise. Weil kein passender Marktplatz gefunden wurde und die vorgegebenen 90 Filmminuten eben nicht unendlich viel Platz bieten. „Mir persönlich fehlt besonders Pfarrer Mielke, der im Buch eine wichtige Brückenfunktion einnimmt und mit Florian Lukas sogar schon gecastet worden war“, erzählt Stricker. Aus Zeitgründen habe er weichen müssen.

Sörensens Angststörung ist ein zentrales Thema des Films

Genauso wie Sörensens Vater, den Stricker ebenfalls vermisst, weil er eine wichtige Rolle in Bezug auf die Angststörung des Protagonisten spielt. Von Anfang sollte sie das Hauptthema des Films bilden. Ein respektvoller Umgang mit dem Thema sei Stricker besonders wichtig gewesen. „So wie Bjarne Mädel den Film inszeniert hat und wie er spielt, spiegelt es genau den Gest des Buches wider.“ Im Film äußert sich die Angststörung immer wieder visuell, Wände ziehen sich zusammen, Sörensen sieht Dinge, die nicht da sind.

Polizist geworden ist er, so erklärt er es im Film, weil man da auf keinen Fall Angst haben darf. Der Beruf als Trick, um sich dagegen zu behaupten. Doch die Angst schlägt trotzdem zu: Zwei Jahre war Sörensen deswegen außer Gefecht gesetzt, in einem längeren Rückblick wird im Buch der Verlauf der Krankheit beschrieben. Im Film erzählt der Kriminalhauptkommissar seiner Kollegin Jennifer Holstenbeck ( Katrin Wichmann) davon – noch so ein intensiver innerer Monolog, der gekonnt in gesprochenes Wort umgewandelt wurde.

Ein widerliches Verbrechen wird zurückhaltend erzählt

Überhaupt funktioniert der Film als eigenständiges Kunstwerk wunderbar. Wer die Romanvorlage nicht kennt, wird sich trotzdem gut zurechtfinden in diesem Katenbüll, in dem es ständig regnet und das sowieso sehr düster und gleichzeitig etwas kauzig ist. „Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Stricker, der die Verfilmung inzwischen schon fast 30 Mal gesehen hat. „Insgesamt bin ich sehr glücklich mit dem Film.“ Unter anderem, weil das Verhältnis von Drama und Komödie darin gut ausbalanciert ist. Und auch, weil er den Kriminalfall zu keiner Minute reißerisch oder voyeuristisch aufbereitet.

Schauerlich ist der, bewegt sich in einem Milieu der widerlichsten menschlichen Abgründe, die hier – und auch im Buch – glücklicherweise nur angedeutet werden. Angenehm zurückhaltend ist der Film dadurch geworden und sehr respektvoll gegenüber den Opfern. „Ich habe von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir einen sensiblen Umgang mit dem Thema brauchen“, sagt Stricker. „Ich kann nicht so viel verraten, ohne zu spoilern, aber mir war es wirklich wichtig, dass nichts Konkretes zu sehen ist.“

Ein sehr gut ausgewählter Cast

Besonders glücklich ist er mit dem tatsächlich sehr passend ausgewähltem Cast, der zwar nicht immer exakt den äußerlichen Beschreibungen des Buches entspricht, die Charaktere aber durchweg auf den Punkt trifft. Für Stricker wirken sich die Darsteller auch auf das Schreiben aus, wie er erzählt. „Wenn ich über Jenni schreibe, habe ich jetzt Katrin Wichmann vor Augen. Das hilft mir, viel konkretere Sätze für sie zu finden.“

Der dritte Band seiner Krimireihe, „Sörensen am Ende der Welt“, ist vor Kurzem fertig geworden, er erscheint im August bei Rowohlt. Ob Band zwei und drei ebenfalls verfilmt werden, steht noch nicht fest. Das hinge von mehreren Faktoren ab, er selbst würde sich allerdings nicht dagegen sperren, sagt Stricker. Noch sei auch nicht klar, ob die Buchreihe nach dem dritten Band fortgesetzt wird. Ideen, wie es mit Sörensen in Katenbüll weitergehen könnte, habe Stricker allerdings noch. Dass weitere Kriminalfälle dabei eine Rolle spielen werden, liegt ob des Krimi-Genres nahe.

In Anbetracht dessen wirkt es fast zynisch, wenn Jennifer Holstenbeck am Ende des Films und nach Aufklärung des Falls zu Sörensen sagt: „Ist ja auch nicht immer so hier.“ Doch wie viele Sätze ist natürlich auch dieser ganz bewusst von Stricker gesetzt. Fast so als würde er den Zuschauern sagen: „Oder auch doch.“ Entschleunigung ist für Sörensen wohl vorerst nicht geplant, ob er seine Angst trotzdem überwinden kann, bleibt abzuwarten.

Zur Person Sven Stricker wurde 1970 geboren und wuchs in Mülheim an der Ruhr auf. Seit 2001 arbeitet er als freier Wortregisseur und Autor und gewann in dieser Funktion mehrmals den Deutschen Hörbuchpreis. Stricker lebt in Potsdam. Für den Krimi „Sörensen hat Angst“ war Sven Stricker für den Glauser-Preis 2017 nominiert. Der Krimi ist von sowie mit Bjarne Mädel verfilmt worden und feierte am 25. September auf dem Filmfest Hamburg Premiere. Am Mittwoch, 20. Januar 2021 wird der Film um 20.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt und ist bereits jetzt in der Mediathek verfügbar. Im August 2020 erschien Strickers zweiter Nicht-Krimi „Bin noch da“, ein feinfühliger Roman über eine liebesarme Kindheit und eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung.

Von Sarah Kugler