Es braucht nur ein paar Töne, und schon ist man drin. „Blue – the dawn is growing blue/A Dream is coming true/When you will come away/Some sweet day,….“ Es ist die Melancholie des Titelsongs, die einen packt und die so gut passt zur Tristesse der bröckelnden Ostberliner Hinterhöfe, zur mühsamen Schlager-Tingelei durch die DDR-Provinz, zu den Kameraschwenks über die Dächer Prenzlauer Bergs.

Ingrid Sommer will frei sein

Und es ist die Sehnsucht in Sunnys Augen, diese große Lebens-Sehnsucht, die man nicht vergisst. Renate Krößner spielt die ehemalige Fabrikarbeiterin Ingrid Sommer kongenial: eine Frau, die frei sein will, die Männer am Morgen danach abblitzen lässt („ist ohne Frühstück“), die ihr Selbstbewusstsein auf der Zunge trägt („Ich nenne einen Eckenpinkler einen Eckenpinkler“) und die sich Hals über Kopf verliebt, ausgerechnet in den eigensinnigen Philosophen Ralph (herrlich weltfremd gespielt von Theaterstar Alexander Lang).

Auch Renate Krößner wollte frei sein

Ganz bei sich ist Sunny nur im Scheinwerferlicht, androgyn geschminkt, das goldene Haarnetz auf dem Kopf, das Mikrofon vor dem Mund. Die Stimme zum Song gehört Regine Dobberschütz, komponiert hat ihn Günther Fischer. Die Kraft des Films (Regie: Konrad Wolf, Co-Regie und Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase) aber kommt aus dem Spiel Renate Krößners. Ironie der Geschichte: Auch Krößner, die vor „Solo Sunny“ unter anderem Ensemblemitglied am Theater in Brandenburg/Havel war, wurde die DDR zu eng. Nach dem großen internationalen Erfolg mit „Solo Sunny“ (unter anderem Silberner Bär bei der Berlinale als beste Darstellerin) wurde sie von missgünstigen Funktionären so lange gegängelt, bis sie einen Ausreiseantrag stellte, der 1985 genehmigt wurde.

Der Film funktioniert auch heute

Man kann dieser Außenseitergeschichte auch heute noch viel abgewinnen. Die Bilder wirken stimmig, die Dialoge authentisch, das Setting ist überzeugend. Vor allem aber bleibt unvergesslich, wenn die Heldin des Films auf der Bühne steht und voller Leidenschaft ihren Lebenstraum besingt: „She’s Sunny, they will say someday“.

Den Film gibt es als DVD u.a. bei www.der-ostfilm.de.

Von Henry Lohmar