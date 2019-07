Potsdam

Die alten Zeiten sind vorbei. Chris Robinson hat die Black Crowes hinter sich gelassen und räkelt sich genüsslich in der Sonne. Seine Bruderschaft ist ihm dabei sehr behilflich.

25. Juli: Chris Robinson Brotherhood

Was ist bloß mit Chris Robinson geschehen? So zurückgelehnt, so entspannt, so dermaßen in die Sonne verliebt hat man den vormaligen Sänger der Black Crowes lange nicht gesehen. Und auch nicht so tief in den Siebzigern verankert wie jetzt auf dem jüngsten Album von Chris Robinsons Brotherhood. „Servants of the Sun“ sind sie geworden. Sonnenanbeter.

Der Name des Albums kündigt die aktuelle Verfassung des Sängers und seiner formidablen Begleiter gleich mit an. Allein die flirrenden, jubelnden alles umflorenden Keyboards, die kaskadengleich über die Hörer schwappen. Dann die äußerst geschmeidige miteinander verwobene Saiten-Arbeit. Und doch steckt neben dem Funk jede Menge verzauberter und mit großer Geste entworfener Rock‘n’Roll. Samt Slide-Gitarre, noch immer machtvoller Stimme, voluminösen Chören. Kalifornien oder Georgia – die Bruderschaft hat nichts vergessen.

26. Juli: Judah & The Lion

Die Jungs holen ganz weit aus. Türmen Elektronik aufeinander, lassen Fanfaren schmettern, packen quasi-indianische Gesänge obendrauf.

Bringen Folk mächtig auf Touren: Judah & The Lion. Quelle: Promo

Bis noch eine akustische Gitarre bei Judah & The Lion aus dem Wirbel auftaucht. Entfernt erinnert die Schichtung in manchem Song etwas an „Tusk“ von Fleetwood Mac. Aber nur entfernt. Denn das Trio aus Nashville blättert gleich weitere Facetten in seinen Liedern auf.

Schon hat es die nächste Indie-Hymne aus dem Ärmel geschüttelt. So mitsingfreundlich wie ihre Stücke daherkommen, könnten Judah Akers, Brian Mcdonald und Nate Zuercher bei jedem Lollapalooza-Rummel abräumen. Dass zum elektronischen Taktgeber ein Banjo pluckert, ist durchaus kein Widerspruch in der köstlichen, vor Spielfreude geradezu überschäumenden Melange aus Folk und Pop, aus Rap und Rock und mehr.

30. Juli: The Allman Betts Band

Eintauchen in Erinnerungen und in die Zukunft blicken: Dafür stehen Devon Allman und Duane Betts. Beide Gitarristen hatten so ihr Solo-Ding am Laufen. Doch dann vereinten sie ihr Potenzial in der siebenköpfigen Allman Betts Band.

Ehren die Väter und schreiten weiter voran: The Allman Betts Band. Quelle: Promo

Diese ausgeschlafene Truppe hat diesen unverkennbaren Südstaaten-Akzent. Zwischen entspanntem Blues, flirrendem Rock und der Vorliebe für ausgedehnte feurige Jams. Bei den Auftritten machen sie vom Material ihrer Platte „ Down By The River“ Gebrauch sowie vom Repertoire ihrer berühmten Väter „Dickey“ Betts und Gregg Allman.

Letztere haben als Saiten-Helden der Allman Brothers, gegründet vor 50 Jahren, mehr als nur zu bejubelnde Genre-Geschichte geschrieben.

Die Konzerte: Die Chris Robinson Brotherhood spielt am Donnerstag, dem 25. Juli, um 20 Uhr im Columbia-Theater in Berlin-Tempelhof. Judah & The Lion sind am Freitag, dem 26. Juli, um 20 Uhr im Lido in Berlin-Kreuzberg zu Gast. The Allman Betts Band tritt am Dienstag, dem 30. Juli um 20.30 Uhr im Lido auf.

Von Ralf Thürsam