Die Grammys kennt man, auch aktuelle Preisträger wie Lady Gaga, Willie Nelson oder Greta Van Fleet. Dass es die All African Music Awards gibt, dürften allerdings die wenigsten wissen: Einer ihrer Preisträger ist Ahmed Soultan. Er heimste die Ehrung vor drei Jahren ein und schickt sich mit einer aufgefrischten Version seines ausgezeichneten Albums „Music Has No Boundaries“ an, Europa und den Rest der Welt zu erobern – auf Französisch, Englisch, Arabisch und in Amazigh, einer der Berbersprachen.

Ohne Zweifel verfügt Soultan, in Marokko aufgewachsen, über alles, was dazu nötig ist. Von sich selbst behauptet der Sänger, er sei „ein afrobianischer Künstler“. Das nimmt man ihm sofort, schließlich ist er mit arabischer wie afrikanischer Musik aufgewachsen. Diesen Reichtum an Sounds macht er zu Nutze. So finden sich dengelnde Gitarren wie sie die Söhne der Wüste spielen in einem funky Stück wieder. Zudem trägt der Sänger bereits ein weiteres Genre im Namen – den Soul. Und er greift nach R’n’B und bezieht gekonntes Scratching wie es im Hip-Hop üblich ist, genauso selbstverständlich ein.

Mehr davon Eine sanfte Zauberin bleibt sie – Souad Massi. Die poetische Sängerin aus Algerien verwebt mit ihren kongenialen Begleitern die Klangwelten ihrer Heimat mit europäischen Einflüssen. Wie es in der Chaabi-Musik ja seit knapp 100 Jahren geschieht. Nie kann man sich sicher sein: Ein langsames Lied könnte beinahe ein aus Lissabon stammen, zur Geige mischt sich eine gezupfte Gitarre, gleich einem Echo aus Amerika von Barden wie Woodie Guthrie es einer war. Das macht die große Magie aus, für die auch Instrumente sorgen, die exotische Namen wie Mandole oder Darbouka tragen. Dass die aufrechte Soud Massi viel Realitätssinn zeigt - ganz wie Folk-Sänger wie vor ihr – und daher den aktuellen Weg ihres Landes beschreibt und für die Selbstbestimmung der Frauen eintritt, versteht sich. Souad Massi: Oumniya. Naive/Soulfood. Rachid Taha rockt und rollt und groovt.Ein letztes Mal. Denn der famose Sänger, geboren in westalgerischen Hafenstadt Oran und später mit den Eltern nach Frankreich ausgewandert, ist vor gut einem Jahr an einem Infarkt gestorben. Wie groß sein Herz war und wie weit er es gemacht hatte mit seinen Liedern, das zeigen die zehn Stücke des elften Albums. Auf der einen Seite die konsequente Hinwendung zu seinen Wurzeln, auf der anderen diese enorme Durchlässig für Farben und Einflüsse jeder Art. Trommeln, Flöten, Geigen. Chöre, arabische Sounds, Rock und Rap. Ein letzter Tanz zum Abschied von dem Mann, der sagt „Ich bin ein Afrikaner.“ Wie Patrice Lumumba, Bob Marley oder Angela Davis. Alle Afrikaner für Taha. Rachid Taha: Je Suis Africain. Naive/Soulfood.

Eine sehr coole Verbindung gibt es zwischen Jazz – Pee Wee Elllis, einst Musik-Chef von James Brown, liefert mehr als nur ein wunderbar schräges Solo auf seinem Saxofon – und herrlicher treibender Perkussion. Weitere Gäste sind Fred Wesley und Femi Kuti.

Das Konzert: Ahmed Soultan tritt am Freitag, dem 4. Oktober, um 20 Uhr im Hangar 49 in Berlin-Friedrichshain auf.

Von Ralf Thürsam