Potsdam

Das traditionsreiche Studio Babelsberg schreibt wieder schwarze Zahlen: Die Studio Babelsberg Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 2,5 Millionen Euro nach Steuern (Vorjahr: Verlust 0,6 Millionen Euro) abgeschlossen. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber 2017 von 45,5 Millionen Euro auf 82,7 Millionen Euro, wie das Studio am Donnerstag bekannt gab. Für das Geschäftsjahr 2018 werde eine Dividende in Höhe von 6 Cent je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet.

Das Ergebnis spiegele die verbesserte Auslastung der Kernaktivitäten Studiovermietung, Produktionsdienstleistungen und Kulissenbau wider, heißt es in der Mitteilung.

Tatsächlich wurden 2018 auf dem traditionsreichen Gelände einige Serien und Kinofilme gedreht:

Fede Alvarez drehte den Thriller „Verschwörung“, der auf dem gleichnamigen Roman von David Lagercrantz basiert. Die Hackerin Lisbeth Salander, gespielt von Claire Foy, und der Journalist Mikael Blomkvist finden sich in einem Netz von Spionen, Cyberkriminellen und korrupten Regierungsbeamten wieder.

Claire Foy als Hackerin Die Hackerin Lisbeth Salander in dem Thriller „Verschwörung“ Quelle: Foto: Sony

Frauenpower hoch vier verspricht die Neuauflage von „Drei Engel für Charlie“, die auch in großen Teilen in Babelsberg entstand und im November ins Kino kommt. Neben den Titelheldinnen –gespielt von Kristin Stewart, Naomi Watts und Ella Balinska –agiert Elizabeth Banks auch als Regisseurin und Drehbuchautorin. Das Medienboard Berlin-Brandenburg steuerte zu den Dreharbeiten 700 000 Euro bei.

Kristen Stewart spielt mit in „Drei Engel für Charlie“. Quelle: Invision

Die historische Liebesgeschichte „Traumfabrik“, eine Herzensangelegenheit von Produzent Tom Zickler, entstand in den Hallen von Studio Babelsberg. Zur aufwändigen Romanze der neuen Produktionsschmiede in Studio Babelsberg, die so heißt wie der Film, steuerte Helene Fischer den Titelsong bei.

Emilia Schüle und Dennis Mojen bei den Dreharbeiten zum Film „Traumfabrik“. Foto: Julia Terjung

Von Claudia Palma