Studio Babelsberg setzt Dreharbeiten von „Matrix 4“ aus

Potsdam

Alle aktuellen Dreharbeiten in Studio Babelsberg wurden gestoppt. Wie Unternehmenssprecherin Bianca Makarewicz auf Nachfrage bestätigte, musste die Produktion „The Matrix 4“ für mehrere Wochen ausgesetzt werden. Im Interesse der Warner Bros. Entertainment Company dürfe sie keine genaueren Auskünfte erteilen. Der reguläre Studiobetrieb laufe weiter. „Wir haben ca. 100 Mitarbeiter. Im Fundus, in den Werkstätten und in der Verwaltung arbeiten wir – so weit das geht – weiter“, so Makarewicz. Nur Sitzungen würden durch Telefonkonferenzen ersetzt.

Eine Geschichte aus der Zukunftswelt

Die Dreharbeiten für den Sciensfiction-Thriller starteten Mitte Februar in der Innenstadt von San Francisco. Im Internet kursieren Videos, die Hubschrauberflüge durch Häuserschluchten zeigen und kostümierte Stuntment, die sich von Hochhäusern stürzen. Erzählt wird eine Geschichte aus einer Zukunftswelt, in der die Künstliche Intelligenz die Macht über die Menschen übernommen hat. Gegen die Herrschaft der Maschinen regt sich Widerstand.

Ausgebuchte Schauspieler

Regie führt Lana Wachowski. Wie es heißt, könnte nun die Filmbearbeitung bereits gedrehter Szenen vorgezogen werden. Die Schauspieler Keanu Reeves als Neo und Carrie-Ann Moss als Trinity wurden wieder besetzt und fuhren in San Francisco gemeinsam mit dem Motorrad vor. Auch Jada Pinkett-Smith als Niobe zählt wieder zu den Mitwirkenden. Hugo Weaving hatte aus Termingründen seine Rolle als fieser Agent Smith abgesagt. Neu mit dabei sind Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra, Jonathan Groff und Jessica Henwick. Da die Hollywood-Schauspieler oft schon Jahre im Voraus ausgebucht sind, dürfte es nicht einfach sein, die ausgefallenen Drehtage nachzuholen.

Rekordförderung aus Berlin

Als Kinostart für den vierten Matrix-Teil ist bereits vor Monaten der 20. Mai 2021 festgelegt worden. Die deutsche Filmförderung in der Regie des Bundeskulturstaatsministeriums unterstützt die Produktion in Studio Babelsberg mit der Rekordsumme von 25 Millionen Euro.

Verfilmung des Videospiels „Uncharted“

Auch ein zweites Großprojekt, das vom Studio Babelsberg an Land gezogen wurde, musste wegen der Corona-Krise ausgesetzt werden. „Es handelt sich um die Verfilmung des Videospiels ,Uncharted', eine US-Produktion von Sony Picutres“, verrät Studiosprecherin Bianca Makarewicz. Erzählt werden soll die Schatzsuche des Schatzsuchers Nathan Drake, der als Nachfahre des Seefahrers Sir Francis Drake viele Abenteuer eingeht.

Von Karim Saab