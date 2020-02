Superhelden-Forscher Martin Hennig: „Superman versagt im Familienleben völlig“

Potsdam

Unzählige Superhelden retten auf der Kinoleinwand die Welt – oder stürzen Sie gnadenlos ins Chaos, wie Harley Quinn im neuen Film „Birds of Prey“. Ob gut oder böse, seit Jahrzehnten schauen wir uns die Comicverfilmungen gerne an. Was wir von den Kinohelden lernen können, erklärt Martin Hennig, Dozent für Medienkultur bei der internationalen Woche der Semiotik im Interview.

MAZ: Herr Hennig, was ist Ihr Lieblingssuperheld?

Martin Hennig: Ich finde Erzählungen spannend, die ironisch-kritisch mit den Helden umgehen. In Watchmen wird ganz gezielt mit den Konventionen gespielt, um sie zu brechen. Der Witz ist, dass am Ende kaum ein Unterschied zwischen dem Helden und dem Antagonisten auszumachen ist.

Martin Hennig ist Dozent für Medienkultur in Passau. Er kennt sich mit Superhelden seit seiner Kindheit aus. Quelle: Jan Russezki

Das heißt aber auch, dass gut und böse verschwimmen. Ist ein guter Held im Kampf gegen das Böse nicht das Wichtigste in Superheldenfilmen?

Naja, jede Zeit hat ihre eigenen Heldenbilder. Man kann beobachten, dass sich das Heldenbild gewandelt hat. Der klassische absolute Superheld, der unfehlbar ist, den hatte man in den 1970er/1980er Jahren. In den amerikanischen Superman-Verfilmungen wurde jede menschliche Schwäche auf sein Alter Ego Clark Kent abgespalten.

Und was sagen uns die perfekte Gelfrisur und die breiten Schultern über die 1980er?

Man sieht in den Verfilmungen das alte politische System der USA durchscheinen. Damals gab es die Vorstellung, das Autoritäten und Würdenträger unfehlbar sein und moralische Integrität ausstrahlen müssen. Alles andere bleibt für den normalen Bürger. Das hat sich aber gewandelt. Wir verfolgen demokratische Ideale, die sich in den Filmen niederschlagen. Zum Beispiel: In Spiderman sagt der Großvater des Helden: „Aus großer Macht folgt große Verantwortung“. Das trägt der Held dann in die Welt. Die Werte und Normen müssen also nicht von oben auferlegt werden.

Die Helden unserer Zeit sind also...

...relative Helden. Die Superheldenfilme sind populär, weil sie immer von unbegrenzten Potenzialen außergewöhnlicher Individuen erzählen. Das Zentrale ist aber, dass die neuen Helden ab den 2000er Jahren menschliche Fehler aufweisen und in bürgerliche Kontexte mit einem Familienleben eingebettet sind. Die Filme berichten immer wieder von Zwängen. Trotz ihrer Superheldenfähigkeiten müssen sie sich permanent selbst beschränken, um sich als Helden zu versichern.

Unsere Helden dürfen also nicht zu super sein?

Wir mögen lieber Donald Duck als Gustav Gans. Uns interessieren gar nicht die unfehlbaren Helden, sondern die Erzählung der permanenten Einschränkung. Das kennen wir alle, weil wir uns auch in Normen begrenzen, damit die Gesellschaft funktioniert.

Aktuelle Filme wie „Joker“ oder „Birds of Prey“ zeigen aber alles andere als funktionierende Gesellschaften.

Solche Erzählungen gab es schon immer. Der Joker ist das personifizierte Chaos. Er befolgt gar keine Regeln und orientiert sich situativ an den eigenen Bedürfnissen. Da wird ein Konflikt ausgetragen: Der Joker versucht ja immer seinen Gegner Batman dazu zu bringen, seine eigene Regel, niemanden zu töten, zu brechen. Die Narrative fokussieren sich aber immer darauf, dass es gut ist, sich an Regeln zu halten. Der Joker wird am Ende besiegt und die Normen und Werte bestätigt.

Gut gewinnt, Böse verliert. Also alles beim Alten und die Welt bleibt wie sie ist. Warum schauen sie sich Superheldenfilme überhaupt an?

Es ist wichtig sich anzuschauen, welche Dinge in die Gesellschaft projiziert, wie Gegenentwürfe konstruiert und verhandelt werden. Und gerade an Superheldenfilmen kann man nachvollziehen, wie sich politische Systeme, Einstellungen und Mentalitäten wandeln. Aktuell sieht man, wie der Diskurs um höhere Diversität in die Filme Eingang findet. Es wird versucht, mehr Frauen und unterschiedliche Ethnien in den Vordergrund zu stellen.

Funktioniert das denn?

Man muss sagen, dass die Diversität höher wird, aber es immer noch stereotype Vorstellungen sind. Uns Medienwissenschaftlern geht es darum, die Strukturen sichtbar zu machen, um sie dann auch kritisieren zu können. Im letzten Avengers gibt es zum Beispiel eine Szene, die als Women's Empowerment-Szene gefeiert wird. Da vereinen sich plötzlich alle weiblichen Helden des Marvel-Universums, um in den Kampf einzusteigen.

Die vereinte Frauen-Power gegen das personifizierte, männliche Böse. Klingt doch erst mal gar nicht schlecht.

Aber die Szene ist nur deshalb zeichenhaft, weil die Figuren sonst in der Peripherie angesiedelt sind – sonst wäre es ja nichts Besonderes. An den Grundstrukturen scheint sich wenig zu ändern. Es ist immer noch das klassische Modell des männlichen Helden, der sich selbst aufopfert – ob als absoluter Held, der im Familienleben völlig versagt oder als relativer Held, der immer wieder kleine Opfer bringen muss, um nach Höherem zu streben.

Von Jan Russezki