Die blutigen letzten Tage des Zweiten Weltkriegs

Potsdam

Der Historiker und Regisseur Michael Kloft spricht über das Drama der letzten Kriegstage und über die handwerklichen Chancen, aber auch Probleme, diese Zeit in einem Film aufzubereiten.

Herr Kloft, sind Sie bei der Rekonstruktion der letzten Kriegstage in Ostdeutschland auf eine Überraschung gestoßen?

Michael Kloft: Interessant war die Gleichzeitigkeit! Während in den Seelower Höhen gekämpft wurde, haben amerikanische Soldaten die Einwohner von Weimar gezwungen, sich die Schrecken im KZ von Buchwald anzugucken. Es war spannend, das im Film herauszuarbeiten.

Wie verlässlich ist das Bildmaterial, auf das Sie für Ihren Film über die Schlacht in den Seelower Höhen vom 16. bis 19. April 1945 zurückgegriffen haben?

Bei den Sowjets weiß man nie genau, was original und was gestellt ist. Den sowjetischen Kameraleuten ging es nicht ums Dokumentieren, sondern um gute Bilder. Sie waren, ich sage mal: Filmenthusiasten, ihr Material sollte gut aussehen. Auch die Installation der roten Fahne auf dem Reichstag war ja eine Inszenierung, was die Sowjets unumwunden zugaben. Wenn es der Wirkung diente, wurden zur Not auch schwarze Geschützdonnerwolken ins Bild retuschiert.

Sie setzen auf die originalen Schwarz-weiß-Bilder der damaligen Zeit – was halten Sie davon, wenn Kollegen den alten Bildern Farbe geben und sie nachkolorieren?

Ich bin Purist und finde, Nachkolorieren ist eine Verfälschung, weil man nicht genau weiß, wie es damals ausgesehen hat. Es gibt originale Farbaufnahmen aus jener Zeit, sie stammen von den Amerikanern. Die Bilder der Sowjets sind in Schwarz-weiß gehalten. Ich finde diese Nachkolorierung nicht gut, denn sie sieht nicht aus wie in den Farbfilmen der damaligen Jahre, sondern wie eingefärbte Postkarten aus der Kaiserzeit.

War die Schlacht in den Seelower Höhen militärisch für die Deutschen aussichtslos, oder gab es dort noch etwas zu gewinnen gegen die Soldaten der Sowjetarmee?

Nein, der Krieg war für die Deutschen längst verloren. Es ging nur noch um den letzten Tagesbefehl von Adolf Hitler: Ihr müsst das Land gegen die Bolschewisten verteidigen, denn sie werden eure Frauen vergewaltigen und eure Kinder töten… Es wurde noch mal all die Propaganda ausgepackt, mit der man die deutschen Soldaten während der Kriegsjahre traktierte. Das hat Wirkung gezeigt, die Kämpfe waren verbittert. Allein 33000 Sowjetsoldaten starben. Gewonnen hat die Sowjetarmee trotzdem.

Gab es zum Zeitpunkt der Schlacht noch eine Form von Ratio, oder hat auf beiden Seiten nur noch Emotion und Hass regiert?

Naja, bei Hitler konnten wir noch nie von Vernunft sprechen. Er hat immer befohlen: Keine Kapitulation, kämpfen bis zur letzten Patrone. Wenn sich einer ergeben hatte, wurde er sofort zum Tode verurteilt, selbst in Abwesenheit. Ratio gab es auch deshalb keine, weil niemand von den Generälen bereit gewesen ist, bei den Lagebesprechungen dem Krieg ein Ende zu setzen.

Zur Person Michael Kloft (Jahrgang 1961) leitet seit 2000 die Abteilung „History“ bei „Spiegel-TV“. Außerdem ist er Programmdirektor bei „Spiegel Geschichte“. Für seine Dokumentarfilm „Welche Farbe hat der Krieg – Deutschland 1945“ wurde Kloft 1996 für den Adolf-Grimme-Preis nominiert. Countdown zum Kriegsende – Die letzten 100 Tage: 1. Mai, 20.15 Uhr, ZDFinfo

Wie sah die Lage in diesen Tagen von Seelow auf Seiten der Sowjets aus?

Generalstabschef Schukow hatte von Stalin den Befehl bekommen, Berlin unter allen Umständen einzunehmen. Es gab immer noch die Sorge, dass auch die West-Alliierten in Richtung Reichshauptstadt marschieren und sie erobern. Stalin wollte unbedingt Berlin! US-General Eisenhower hatte ihm das in einem Telegramm zugestanden, gegen den erbitterten Widerstand von Churchill. Darum wusste Stalin nicht genau, auf wen er sich verlassen sollte. Und deshalb hieß es in den Seelower Höhen auf Seiten der Sowjets: So schnell wie möglich, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie hatten ja genügend Soldaten, fast eine Million Mann gegen 120000 deutsche Verteidiger.

Hätte es die deutsche Verhandlungsposition gestärkt, wenn die Nazis vor den Kämpfen in den Seelower Höhen kapituliert hätten?

Mit Sicherheit nicht. Die Alliierten hatten sich schon 1943 in Casablanca auf das Kriegsziel einer bedingungslosen deutschen Kapitulation geeinigt, davon wären sie nie abgerückt, zumal die Amerikaner sehr gut vorankamen. Zum Zeitpunkt der Schlacht in den Seelower Höhen, Mitte April, standen sie mit riesigen Geländegewinnen bereits in Thüringen, ohne nennenswerte Gegenwehr der Wehrmacht.

Von Lars Grote