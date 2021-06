Potsdam

Wie jedes Jahr am letzten Junisonntag lädt die Brandenburgische Architektenkammer am 27. Juni zum bundesweiten Tag der Architektur. 60 aktuelle Gebäude und Freianlagen werden bei Führungen von 13 bis 18 Uhr vorgestellt. Zu den 30 Projekten, die in 2021 ausgewählt wurden, kommen 30 aus dem Jahr 2020, die pandemiebedingt nur online präsentiert werden konnten. Somit bietet sich Architekturinteressierten im ganzen Land ein einmalig breites Spektrum von guter Baukultur. Die MAZ zeigt Ihnen eine Auswahl, welche Gebäude Sie wo bestaunen können. Eine vollständige Übersicht finden Sie hier.

Ostprignitz-Ruppin: Zwei Projekte aus Wittstock und eins aus Kyritz

Die alte Bonbonfabrik in Wittenberge ist Teil des Tags der Architektur am 27. Juni in der Prignitz Quelle: Brandenburgische Architekturkammer

Auch im Landkreis Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden drei Projekte vorgestellt: zwei aus Wittstock aus dem Jahr 2020 und ein aktuelles Gebäude aus Kyritz. Es handelt sich im Einzelnen um den Wandelgang im Wittstocker Pfarrgarten (Kirchplatz 2), in dem am 27. Juni von 13 bis 18 Uhr Führungen angeboten werden. Treffpunkt dafür ist an der Pforte am Kirchplatz.

Das zweite Wittstocker Projekt ist der evangelische Kindergarten im Beginenhaus als Teil des Gemeindezentrums Heiliggeist, er jedoch beim Tag der Architektur nicht zur Besichtigung geöffnet sein wird.

„Wohnen im Grünen“ ist das Projekt in der Stargasse 46 in Kyritz überschrieben, das für den Tag der Architektur ausgewählt wurde. In dem freistehenden Neubau werden zwischen 13 und 18 Uhr Führungen angeboten. Treffpunkt ist dabei vor dem Haus.

Zwei Wohnhäuser in Teltow-Fläming

Wohngebäude von Steiner &Weißgerber Quelle: Karen Grunow

Klare Symmetrie und Konzentration auf das Wesentliche: Zum bundesweiten Tag der Architektur werden zwei Wohngebäude in Trebbin und Rangsdorf vorgestellt.

Havelland: Vorzeigeobjekt Havelbus-Betriebshof

Omnibusbetriebshof Falkensee, Havelbus Verkehrsgesellschaft, das neue Gebäude, gelistet für den "Tag der Architektur 2021" in Brandenburg. Foto vom 18.06.2021 Quelle: Nadine Bieneck

Im Landkreis Havelland beteiligt sich die Havelbus Verkehrsgesellschaft mit ihrem nagelneuen Betriebshof in der Straße der Einheit 138a in Falkensee am „Tag der Architektur“. Das nagelneue Gebäude kann aber leider am Sonntag nicht von innen besichtigt werden.

Drei Objekte zum Tag der Architektur am 27. Juni in Brandenburg/Havel

Zum Tag der Architektur werden Bauten vorgestellt, bei denen das Verbinden von Form und Funktion besonders gut gelungen ist. In Brandenburg an der Havel sind es drei besondere Projekte.

Von MAZonline