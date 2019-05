Chicago

Nachdem Mick Jagger seine gesundheitlichen Probleme überwunden hat, sind die Rolling Stones bereit für ihre Nordamerika-Tournee. Ihre „No Filter Tour“ werde mit zwei Konzerten am 21. und 25. Juni in Chicago beginnen, teilten die Musiker am Donnerstag mit.

Eigentlich hatte die Tour bereits am 20. April in Miami starten sollten, doch Ärzte hatten dem 75-jährigen Sänger der Rockband gesagt, er könne nicht daran teilnehmen. In einigen Städten mussten daraufhin die Konzertdaten verschoben werden. Tickets, die für die Originaldaten gekauft wurden, behielten aber auch für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Neue Europatermine der „dienstältesten Rock’n’Roll-Band der Welt“ sind derzeit nicht bekannt.

Es ist ein Jahr der Stones-Veröffentlichungen

Dafür gibt es einiges ahttps://www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Rolling-Stones-Keith-Richards-ueber-Mick-Jagger-In-den-meisten-Zeiten-ist-er-mein-Freundn Veröffentlichungen. Jüngst brachte Keith Richards sein erstes Soloalbum „Talk Is Cheap“ (1988) in einer aufwändigen Deluxe-Edition mit sechs Bonustracks heraus. Am 12. April kam „Honk“ heraus, eine neue Best-of, die auf einer speziellen 3-Disc-Version Duette der Stones mit – unter anderem Ed Sheeran („Beast of Burden“) und Florence Welch („Wild Horses“) enthält. Ein Live-Album von der „Bridges of Babylon“-Tour kommt im Sommer.

Ende des Jahres, so verriet Keith Richards in einem exklusiven Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) könnte endlich das langerwartete neue Studioalbum der Stones mit neuem Songmaterial erscheinen. Und zu einer Fortsetzung des Blues-Cover-Albums „Blue & Lonesome“ sagte Richards: „Wir haben schon auch die Idee einer „Volume 2“ bei uns herumgeschubst. Und ich würde auch nicht sagen, dass es nie ein zweites Blues-Album geben wird, denn der Blues ist unsere zweite Natur.

Von RND/dpa/big