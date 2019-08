Rheinsberg

Austernkörbe? Kennt kaum einer. Außer den Fischern, die tagaus tagein ihr Brot damit verdienen – etwa auf der französischen Ile d’Oléron, einer französischen Atlantikinsel. Und Theodor Fontane, der 1870 just dort in der Zitadelle während des Deutsch-Französischen Krieges als Kriegsgefangener festsaß und das Leben auf der Insel bei seinen täglichen Spaziergängen erlebte und niederschrieb. Das Schauspielteam des Theaters Das letzte Kleinod hat sich diese Notizen aufgepickt und zu einem ungewöhnlichen Theaterstück gemacht: Souvenir 1870 heißt es und geht weit über den Fontanestoff hinaus. Austernkörbe spielen darin eine ganz besondere Rolle.

Ein ungewöhnliches Stück gab es in Rheinsberg zu sehen: Das Eisenbahntheater griff sich im Fontanejahr Aufzeichnungen, die Fontane in französischer Kriegsgefangenschaft schrieb und spannte das Porträt einer Region bis in die heutige Zeit.

Gut 60 Zuschauer sind am Freitagabend zum Rheinsberger Bahnhof gekommen, um zuzusehen, wie Fontane aus dem Zug steigt und zur Festung übergesetzt wird. Die Kulisse des Bahnhofs passt zum Reisethema, der ozeanblaue Theaterzug, in dem die Mimen während der Projekt-Tour leben, steht ein wenig weiter hinten. Die eigentliche Bühne ist der Wagen mit dem unpoetischen Namen LAAEKKS 553 – ein Kfz-Transportwagen mit zwei Ladeebenen und Rampen, auf denen sich die Akteure ausgiebig tummeln, räkeln, klettern und verausgaben können. Er steht für die Festung – metallisch und ehern, inmitten des Meeres, das man sich dazu denkt.

Fontane ist Akteur und Beobachter zugleich – um ihn rauscht die Zeit. Nicht nur die seine – das Leben auf der Insel ist auch später Schauplatz von harter Arbeit, froher Lebensart und nicht zuletzt von Krieg. Theatergründer und Regisseur Jens-Erwin Siemssen hat den Fontanestoff erweitert – er war 150 Jahre nach Fontanes Kriegsgefangenschaft mit seiner Crew aus vier Stadt- und Staatstheatern vor Ort auf Spurensuche. Man wollte schauen, was von damals noch dort zu finden ist. Ob der Dichter Spuren hinterlassen hat.

Fontane in seiner Zelle. Die Austernkörbe werden sehr flexibel ins Bühnenbild integriert.. Quelle: Regine Buddeke

Er und seine Leute haben mit den Menschen gesprochen, die heute noch dort leben. Die ihm von der Arbeit der Austernfischer erzählen und der Salzfischer, die das Fleur de Sel schürfen. Von den Pinienzapfenpflückern und den getrockneten Kuhdungfladen, die man einst zum Heizen nutzte. Der Rempart, auf dem Fontane täglich spazieren ging, ist immer noch da. Das Team traf eine 97-Jährige ehemalige Austernfischerin und eine 90-Jährige, deren Vater einst ein Kommandant der Festung war. Einige haben ihm vom Zweiten Weltkrieg erzählt, als die Engländer die Insel bombardierten. Andere von der Resistance.

All das fließt in das Stück ein, das traumwandlerisch durch die Zeiten switcht, die die Darsteller mit viel Spiellust und Leidenschaft plastisch werden lassen.. Die Katze Blanche, die Fontane damals um die Beine strich, wird dargestellt – aber auch das Katzenasyl, das die Schauspieler vor Ort besuchten, um nach Blanches Nachfahren zu suchen. „Ich engagierte sie für einen ’guerre d’extermination’ (Vernichtungskampf) gegen den Erbfeind“, schrieb Fontane einst über das Tier. „Niemals ist eine Erwartung gründlicher enttäuscht worden“, schließt er resigniert. Viel Humor blitzt in den Texten auf – kaum Bitterkeit ob der Gefangenschaft.

Der Inbegriff eines französischen Straßenmusikanten: Manuel Jadue. Quelle: Regine Buddeke

Der Fontane-Text geht über in die anderen – manchmal fällt es schwer zu wissen, in welchem Jahrhundert das Stück sich gerade befindet. „Ich habe mir die Freiheit genommen, über die Zeiten zu springen“, erklärt es Siemssen, der das Inselleben thematisch sortieren wollte. Begonnen mit Fontanes Ankunft auf der Festung – bereits in der Kommandantur vermischen sich Historie und Gegenwart. Und auch die Gelbwesten mit ihren Tiraden gegen Merkel und Macron finden Einlass ins Geschehen – Siemssen hat auch mit ihnen geredet.

Man erfährt von gekenterten Schiffen, von denen die Einheimischen oft lebten. Von den Austernfischern. 50 historische Austernkörbe nebst anderen Werkzeugen haben die Darsteller aus Frankreich mitgebracht, die universell als Glocken und Gefängnisgitter, Eimer und Hüte, Stiefel und Särge und etliches mehr benutzt werden. So wie die Pinienzapfen, die ähnlich vielseitig als Wurfgeschosse, Kanonenkugeln, Austern, Ratten oder Salzbrocken taugen.

Ein Begräbniszug wird dargestellt. Quelle: Regine Buddeke

Die Körbe werden in kleinen Choreografien zu Türmen und Zäunen, Toren und Sitzmöbeln gestapelt und drapiert. Der alte Leiterwagen wird zerlegt und wieder zusammengesetzt – so fantasievoll, wie die Requisite es verlangt. Eindrucksvoll – wie er den Bombeneinschlag im Zweiten Weltkrieg symbolisiert.

„Das wird schon“ ist ein Satz, der immer wieder in der ein oder anderen Variation heiterer Gelassenheit fällt. „Schwere Arbeit – aber wir waren es gewohnt“, sagt jemand. „So ist das eben im Krieg“, sagt ein anderer, als die Festung bombardiert wurde. Man hat mit dem gelebt was da war. Und das Beste draus gemacht. Auch Fontane – bis er schließlich freikam. „Austern mit einem Stich? Man muss Weißwein dazu trinken, der tötet die Bakterien. Ich trinke immer zwei ...“ sagt die alte Austernfischerin und fügt mit schelmischen Zwinkern hinzu: „... bis vier.“

Der Rheinsberger Bahnhof bot eine passende Kulisse. Quelle: Regine Buddeke

„Wir wollten kein Stück über Fontane machen“, nennt es Siemssen. „Sondern über das Erleben einer Landschaft, einer Kultur.“ Herausgekommen ist ein buntes Bild aus kaleidoskopartigen Splittern – über alle Zeiten hinweg. Am 24. und 25. August kann man es jeweils ab 20 Uhr in Potsdam erleben – da macht das Eisenbahntheater Station im ehemaligen RAW.

Das Eisenbahntheater Das letzte Kleinod Das Theater Das letzte Kleinod wurde 1991 von Jens-Erwin Siemssen in Amsterdam gegründet. Inspiration für den Theaternamen war ein Buch gleichen Titels, das Siemssen einst im Sperrmüll entdeckte. Das Theater inszeniert Orte und Geschichten, die von der See erzählen und Themen wie Flucht, Migration, Kriege und Kolonialismus zum Inhalt haben. Den ozeanblauen Theaterzug gibt es seit 2004. Das Projekt „ Souvenir 1870“ ist ein Kooperationsprojekt für die 11. Theatertage des Deutschen Bühnenvereins Ost: Beteiligt sind neben dem Eisenbahntheater Das letzte Kleinod auch die neue Bühne Senftenberg, das Staatstheater Cottbus, Das Hans-Otto-Theater Potsdam, das Theater Altmark Stendal und das Kleist-Forum.

Von Regine Buddeke