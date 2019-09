Kammerakademie Potsdam greift zur E-Gitarre

Potsdam

„Summer of Love“ heißt am Donnerstagabend das erste Konzert der Reihe „KAP modern“, die in dieser Saison wieder mit drei ausgefallenen Programmen aufwartet. Die Musiker der Kammerakademie Potsdam werden im Foyer des Nikolaisaals eine Reminiszenz an den Hippie-Sommer 1967 aufführen und selten gespielte zeitgenössische Kompositionen zu Gehör bringen, die um Frieden und Liebe kreisen.

Der Kontrabassist Tobias Lampelzammer freut sich besonders über die Entdeckung eines Stückes von Heinz Holliger, in der die Affäre von Clara Schumann mit Johannes Brahms thematisiert wird. „Ich wusste nicht von der fast krimihaften Geschichte um die fünf Cello-Romanzen von Robert Schumann. Clara Schumann hat die Partituren nach Robert Schumanns Tod bewusst verbrannt“, erzählt er. Darin seien „geheime Botschaften, Tonfolgen und Codes“ versteckt gewesen und auch Brahms habe zugestimmt, sie der Nachwelt vorzuenthalten.

Auch eine Komposition des indischen Sitar-Spielers Ravi Shankar, der für die Hippies im Westen eine wichtige Leitfigur war, steht auf dem Programm. Neben Streichern, Flöte und Harfe, Cello und Klavier wird auch eine E-Gitarre zum Einsatz kommen. „Sie ist das Symbol des Rock und steht für eine freiheitliche, protestbetonte Grundhaltung“, sagt Lampelzammer. Die Moderne habe in den Nachkriegsjahren starke Berührungsängste mit allem Populären gehabt. Mit diesem Tabu brach Steve Reich, dessen „Electric Counterpoint“ aus dem Jahr 1987 neben vier weiteren Stücken ebenfalls zur Aufführung kommt. Die E-Gitarre sei prädestiniert für die zeitgenössische Musik, versichert Lampelzammer „Die ist rau und laut und mit der Zeit gab es immer mehr moderne Komponisten, die genau das wollten: Rebellion und schräge, jaulende Töne.“

Summer of Love. KAPmodern. 26. Sep., 20 Uhr. Nikolaisaal, Foyer. Karten an der Abendkasse.

Von Karim Saab