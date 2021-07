Potsdam

Ein Publikumsliebling ist US-Schauspieler Tom Hanks schon seit Jahrzehnten. Doch im brandenburgischen Eisenhüttenstadt hat man ein besonderes Faible für ihn. Auf der Internetseite der Tourismusinformation der Stadt befindet sich das Video eines legendären Besuchs des Künstlers. Hanks steht vor einem hellblauen Trabi und dreht den Daumen nach oben als wolle er sagen: Was für ein geiles Auto!

Es ist ein Zeugnis großer Zuneigung für Ostdeutschland, die vor zehn Jahren begann. Damals, als Hanks in Berlin und im Potsdamer Studio Babelsberg mit Regisseur Tom Tykwer den Film „Cloud Atlas“ drehte. Er hatte Eisenhüttenstadt in einer Drehpause besucht und sich für die 50er-Jahre-Architektur interessiert.

Lob in der David-Letterman-Show

Hanks, der am Freitag seinen 65 . Geburtstag feiert, war damals kurz nach seiner Rückkehr in die USA bei der legendären David-Letterman-Show zu Gast und schwärmte von „Iron Hut City“, dieser großartigen Stadt, die „von den Kommunisten gebaut“ worden war, „um den Leuten zu zeigen, wie großartig das Leben im Sozialismus ist“.

Tom Hanks bei der 92. Verleihung der Academy Awards . Am Freitag, wird der vielfach preisgekrönte Hanks 65 Jahre alt. Quelle: Jordan Strauss/dpa

Da war dem routinierten Talk-Master fast die Spucke weggeblieben. So etwas passte nicht in den traditionellen Antikommunismus der USA. Hanks scheint das jedoch wenig zu interessieren. Er geht mit dem DDR-Erbe eher pragmatisch um. Auch das ein typisch US-amerikanischer Zug.

Mit Steven Spielberg in Potsdam

Der Schauspieler kehrte danach noch häufiger nach Brandenburg zurück. Drei Jahre später drehte er mit Tom Tykwer erneut in Babelsberg, diesmal den Streifen „Ein Hologramm des Königs“ und kurz darauf mit Starregisseur Steven Spielberg an der Glienicker Brücke den Agententhriller „Bridge of Spies“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Trabi in Eisenhüttenstadt war es offenbar Liebe auf den ersten Blick. Er hätte ihn am liebsten gleich mitgenommen, aber der Besitzer wollte nicht. Doch 2014 war es dann soweit.

Tom Hanks als James Donovan in Steven Spielbergs „Bridge of Spies“. Quelle: Twentieth Century Fox

Erneut nutzte Hanks eine Drehpause, um sich endlich so eine Kiste zuzulegen. Diesmal wurde er in Eisenhüttenstadt mit großem Bahnhof empfangen. Bei der Probefahrt nahm Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf dem Rücksitz des Trabant „P 601 de luxe Kombi“ Platz. Unvergesslich wie sich dieser Hüne neben dem deutlich kleineren Hanks aus der Rennpappe schälte. Heute steht das Teil in den USA.

Hanks im Trabi – das passt zum Image des Schauspielers, der mit wenig Starallüren auskommt und sich gerne als einfacher Mann des Volkes zeigt. Am 9. Juli 1956 als Thomas Jeffrey Hanks im kalifornischen Concorde geboren, hatte er keine einfache Kindheit. Die Eltern trennten sich früh. Tom blieb bei seinem Vater und musste sich mit mehreren Stiefmüttern und -geschwistern arrangieren.

Oscars für „Philadelphia“ und „Forrest Gump“

Doch Hanks Biografie ist die für die US-Gesellschaft so typische Geschichte eines klassischen Aufsteigers. Heute ist Hanks der weltweit finanziell erfolgreichste Schauspieler, dessen Filme bislang mehr als acht Milliarden US-Dollar eingespielt haben.

Bekannt wurde Hanks in den 80er-Jahren zunächst im Fernsehen mit Comedy-Rollen. 1988 dann die erste Oscar-Nominierung für die Darstellung eines Jungen in einem Erwachsenenkörpers in „Big“. In den 90ern wechselte Hanks, der bis dahin meist das Image eines amerikanischen Jedermanns verkörperte dann schließlich ins ernste Fach: Und seitdem ist er ein Weltstar, der zweimal mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Jefferson (Tom Hanks) ist mit Johanna (Helena Zengel) in dem Netflix-Western „Neues aus der Welt“. Quelle: Foto: Netflix

Die erste Auszeichnung erhielt er 1994 für seine Rolle in „Philadelphia“. Hanks spielte darin einen Anwalt, der einen an Aids erkrankten schwulen Kollegen vor Gericht gegen die Kündigung seines Arbeitgebers verteidigt. Anfangs selbst homosexuellenfeindlich eingestellt, durchlebt er einen Lernprozess und wird zum kompromisslosen Kämpfer für die Menschenrechte. Der Film hat die Debatten um diese damals noch mysteriöse Krankheit maßgeblich beeinflusst. Seinen zweiten Oscar erhielt Hanks für seine Rolle in „Forrest Gump“ als geistig Behinderter, der konsequent sein Glück verfolgt.

Bei Netflix mit Jungstar Helena Zengel

Hanks, der zuletzt mit dem deutschen Jungstar Helena Zengel („Systemsprenger“) den Netflix-Western „Neues aus der Welt“ drehte, sagt über sich lapidar: „Ich bin dieser Schauspieler aus einigen Filmen, die Du mochtest und einigen, die Du nicht mochtest.“

Mit Rita Wilson, seiner zweiten Frau, lebt Hanks wahlweise in Los Angeles oder in Griechenland. Wilson hat griechische Vorfahren und ist griechisch-orthodoxen Glaubens. Hanks seit mehrere Jahren ebenfalls. Seit 2020 besitzt er auch einen griechischen Pass. Im vergangenen Jahr wurde der Superstar zum griechischen Ehrenbürger ernannt.

Von Mathias Richter