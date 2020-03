In Abel Ferraras neuem Film “Siberia” ist ein einsamer Mann mit Schlittenhunden in Sibirien unterwegs. Ihre Landschaft für “Siberia” (Kinostart am 19. März) fanden Ferrara und sein Hauptdarsteller Willem Dafoe in Südtirol. Wie immer bei dieser Regisseur-Star-Paarung (es ist der siebte gemeinsame Film) geht es um einen Mann in der Krise.