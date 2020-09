Berlin

Der arabische Frühling blüht, überall wird von Freiheit geträumt. Für Amal, die in Damaskus erste Erfolge als Schauspielerin feiert, ist der Himmel voller Geigen. Auch Hammoudi, der junge Mann aus der syrischen Provinz, der in Paris Medizin studiert hat und dort eine Stelle als Arzt antreten soll, benötigt nur noch einen neuen Pass, um frei und glücklich zu werden. Doch dann bricht in Syrien der Bürgerkrieg aus, gewinnt der Islamische Staat an Boden, versinkt ihre Heimat im Chaos.

Bevor sie dem Terror zum Opfer fallen, entfliehen Amal und Hammoudi dem syrischen Schlachthaus. Irgendwann, nach einer gefährlichen Odyssee übers Mittelmeer, landen sie in Berlin und haben nichts mehr als ihre nackte Haut. Ihre Zukunft ist vorbei, bevor sie begonnen hat.

Opfer der Diktatur des Bösen

„Gott ist nicht schüchtern“ heißt der Roman, in dem Olga Grjasnowa das Schicksal zweier junger Menschen beschreibt, die dem Gott des Gemetzels ausgeliefert sind und der Diktatur des Bösen zum Opfer fallen. Die Autorin hat jetzt eine Bühnenfassung geschrieben, die unter der Regie von Laura Linnenbaum im Berliner Ensemble uraufgeführt wird: Es ist ein Triumph des Theaters, zeigt, wie unverzichtbar es ist, den Wahnsinn der Welt künstlerisch zu verfremden, der von Kriegen und Katastrophen zerstörten Gegenwart eine Zukunft zu erträumen.

Der Roman ist auf ein Text-Skelett reduziert, Nebenhandlungen sind gestrichen, das Personal radikal eingedampft: Realismus wird durch Abstraktion ersetzt, ausuferndes Spiel durch wenige Worte, pathetische Stimmungen durch schmerzliche Töne. Es gibt keinen Krieg, keine Folter, keine Gefängnisse und kein Meer, in dem Flüchtlinge ertrinken könnten. Die vier Darsteller, die Corona-bedingt ohnehin Abstand zueinander halten müssen, halten Distanz zu jeder Art von einlullendem Schauspiel. Traurige Blicke sagen mehr als umständliche Worte, kakophonisches Stimmengewirr mehr als hektisches Getue.

Alles lebt nur in der Fantasie der Zuschauer

Lothar Müller an der E-Gitarre zerlegt mit Rückkopplungen und Verzerrungen alle blöden Parolen und jedes verlogene Pathos. Statt wütende Demonstrationen und blutigen Widerstand zu zeigen, wird ein riesiges Plakat mit den Köpfen des Assad-Clans übermalt und zerstört, Verhöre und Hinrichtungen von syrischem Geheimdienst und IS-Terroristen werden nicht nachgespielt, sondern als akustisch verzerrte Wort-Kaskaden so perfide in Mikrofone gesäuselt, dass einem Angst und Bange wird. Die Flucht über das Meer findet nicht im Schlauchboot statt, sondern als eine sich überschlagende Stimmen-Collage der apokalyptischen Verzweiflung. Der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft, bei dem Hammoudi in Deutschland zu Tode kommt, ist nur eine knappe Zeitungsnotiz: Nichts findet wirklich statt, es lebt nur in der Fantasie der Zuschauer.

Cynthia Micas und Marc Oliver Schulze, Armin Wahedi und Oliver Kraushaar führen uns mit gnadenloser Genauigkeit in die absolute Katastrophe: ein beklemmender und bewegender Abend.

Berliner Ensemble: „Gott ist nicht schüchtern“, von Olga Grjasnowa, Regie: Laura Linnenbaum, nächste Vorstellungen am 15. und 16. September, Karten unter 030/28408115.

Von Frank Dietschreit