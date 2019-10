Uwe Gössel erzählt in „Bodenproben Berlin“, was Steine und Menschen gemeinsam haben

Berlin

Die ersten Flüchtlinge kamen aus Skandinavien und waren Steine. Aber warum finden wir in Berlin und Brandenburg überhaupt Steine, wo es hier doch überhaupt keine Gebirge gibt?

Seit Jahren schon interessiert sich Uwe Gössel für den hiesigen Boden der Tatsachen. Als der gebürtige Pforzheimer 2002 aus Hildesheim über Rostock nach Berlin kam, staunte er nicht schlecht: eine ganze Metropole, auf Sand gebaut! Später konnte der studierte Kulturwissenschaftler seinen zwei Kindern nicht erklären, warum die Humusschicht auf ihrem Datschengrundstück in Strausberg in Märkisch-Oderland auch Jahrtausende nach der letzten Eiszeit so dünn ist. Dass mit der Erderwärmung eine Versteppung Brandenburgs droht, steht den Jugendlichen heute deutlich vor Augen. Gleichzeitig erlebt seine Familie Jahr für Jahr, wie die Bodenpreise in der Stadt in die Höhe schießen.

Eine Eisdecke, so hoch wie der Fernsehturm

„ Bodenproben Berlin“ nannte Gössel seine audiovisuelle Rauminstallation in Berlin-Kreuzberg, die unsere Zivilisation einmal aus erdgeschichtlicher Sicht betrachtet. Ursprünglich wollte der 53-Jährige das zusammengetragene Material zu einem dokumentarischen Theaterstück verarbeiten. Nun lässt er seine Experten und Kronzeugen über Video zu Wort kommen. Es lohnt sich, die Zeit mitzubringen und ihnen unter Kopfhörern zu lauschen. Die Bio- und Geologin Beate Witzel erzählt, wie der Raum Berlin/ Brandenburg in den Eiszeiten geformt wurde. Nach dem Kältemaximum vor 40 000 Jahren türmte sich hier noch vor 24 000 Jahren eine Eisdecke auf, fast so hoch wie der Fernsehturm. Und Rolf Barthel, ein Heimatforscher aus dem Barnim, schildert, wie vor 12 000 Jahren noch während der Gletscherschmelze zunächst nomadische Jäger und Sammler den wilden Rentier-Herden im Rhythmus der Jahreszeiten nachzogen. In der Warmzeit vor 6000 Jahren wanderten dann Viehhalter und Ackerbauern ein. Sie kamen über die Balkanroute aus dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, so wie viele Flüchtlinge heute.

Der 4,5 Kilo schwere Eckzahn vom Wollhaarmammut ist etwa 25 000 Jahre alt. Quelle: promo

Für die Präsentation der spektakulären Exponate wurde in die CLB Galerie im Aufbau-Haus am Moritzplatz extra ein erhöhter Holzboden eingezogen, etwa so dünn wie eine Humusschicht. Boden kann gewonnen, verloren und wiedergewonnen werden, sagt man. Auf den Brettern liegt zum Beispiel ein viereinhalb Kilo schwerer, dunkler Wollhaarmammut-Backenzahn in einer Mörtelwanne, wie eben erst ausgegraben. Er könnte 25 000 Jahre alt sein. Der Kadaver lag ewig unter einem Gletscher. Dabei handelt es sich noch um eines der jüngeren Fundstücke in der Ausstellung. Sie schlägt einen Bogen von einem 1,6 Milliarden Jahre alten Stein bis zu einem Klumpen, der entstanden ist, als in Strausberg 2017 das NVA-Klubhaus am See abgerissen und der Beton geschreddert wurde.

Blick in die Ausstellung. Quelle: promo

Vorgänge in der Gegenwart, die sich wiederum in der Dingwelt niederschlagen, macht Gössel auch an menschlichen Schicksalen fest. Vorgestellt wird Helmut Putzger, bis 1990 Chefdramaturg der Filmstudios der NVA, der 1500 Dokumentar- und Propagandafilme mitverantwortet hat. „Er musste den ideologischen Boden des Landes pflegen und ihn gegen innere Anfeindungen verteidigen“, meint Gössel. Auf der Wand läuft eine Filmsequenz, die junge Flüchtlinge aus Afghanistan zeigt, wie sie über den Strausberger See rudern.

Die Wanderung des Gletschers

In das Fenster zum Moritzplatz ist (in eine weiße Kruste aus Buttermilch) ein Höhenprofil gekratzt. An Erhebungen wie dem Kreuzberg oder dem Fläming lässt sich ablesen, wie die Endmoräne Berlin und Brandenburg geformt hat. „Das Gesteinsmaterial und das Geschiebe wuchs über Hunderttausende Jahre mit dem Eis von Nord nach Süd. Ohne diesen eiszeitlichen Vorgang läge heute Berlin 30 Meter unterm Meeresspiegel und nicht 34 Meter darüber“, weiß Gössel. Und verweist noch einmal auf Beate Witzel, die erklärt, dass sich der Riesengletscher pro Jahr etwa 200 Meter nach Süden ausdehnte.

Ein großer Irrtum von Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt versuchte die Steine und Findlinge in der Streusandbüchse noch mit riesigen Vulkanausbrüchen zu erklären. Aber der schwedische Geologe Otto Thorell konnte 1875 in den Rüdersdorfer Kalkbergen eine andere These beweisen. Er fand Steine mit Kritzungen, das sind Kratzspuren in der Oberfläche, die durch die langsame Fließbewegung der Gletscher entstanden sind. Auch ein solcher Zeitzeuge ist in der dokumentarischen Kunstausstellung zu sehen.

Eiszeitstein mit Kritzungen. Quelle: promo

Beate Witzel fuhr mit Gössel in eine Sandgrube nach Niederlehme, einem Ortsteil von Königs Wusterhausen. Sie fanden dort viele Abkömmlinge aus skandinavischen Gebirgen. Für etwa 200 Gesteinsarten, die es bis in unsere Breiten geschafft haben, kann die Wissenschaftlerin vom Stadtmuseum Berlin das jeweilige Herkunftsgebirge bestimmen.

Acht Bodenproben zirkulieren

Die Ausstellung präsentiert neben Bodenproben aus 272 Meter Tiefe auch eine Steinaxt und diverse Pionierpflanzen wie Gräser und Birken. An der Realisierung wirkten insgesamt sieben Künstler mit. Doch wie schafft es Uwe Gössel, die vielen Aspekte zu bündeln? Hier hilft die Kunst. Gössel hat vor der Tür auf dem Kreisverkehr des Moritzplatzes acht Bodenproben mit dem Spaten ausgegraben und zirkulieren lassen. Jede von ihnen steht für einen Erzählstrang.

Eine Grabstelle für die Familie

Bei der Vorbereitung seiner Installation ist in diesem Jahr für ihn noch ein abgründiger Zugang zum Thema hinzugekommen. Gössels Frau starb 52-jährig an Krebs . Mit den Kindern suchte der Witwer eine Grabstelle auf einem Berliner Friedhof aus. „Jetzt kenne ich meine letzte Ruhestätte. Von der Berliner Bevölkerung sind 52 Prozent zugewandert, aber wer denkt daran, hier zu bleiben?“, so Gössel. Er möchte, dass die Besucher ihre Lebenszeit mit diesen unvorstellbaren Zeitspannen der Erdgeschichte ins Verhältnis setzen. „Der Raum soll ein Andachtsraum sein, etwas mehr Demut antriggern. Es geht nicht, wie wir Menschen hier und heute unterwegs sind.“

info Bodenproben Berlin. Fr+Sa 19 bis 23 Uhr. So-Do 19 bis 22 Uhr. CLB Galerie im Aufbauhaus am Moritzplatz, Berlin-Kreuzberg. Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm unter www.clb-berlin.de/programm/

Von Karim Saab