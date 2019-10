Das Flirren van Goghs im Museum Barberini

Potsdam

Blumen, Gemüse, Schuhe – der niederländische Maler Vincent van Gogh (1853-1890) hat ganz alltägliche Gegenstände gemalt. Dabei sind innerhalb der zehn Jahre, in denen sein komplettes Werk entstanden ist, 170 Stillleben entstanden. 27 davon sind nun in Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Die Ausstellung „Van Gogh. Stillleben“ verfolgt die künstlerische Entwicklung des Wegbereiters der modernen Malerei. Am Freitagabend wird die Schau, die bis zum 2. Februar gehen wird, eröffnet. „Es ist die erste Ausstellung, die sich ganz auf die Stillleben von Goghs fokussiert“, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Donnerstag bei der Vorstellung der Schau.

„Das Stillleben ist der Anfang von allem“ hatte van Gogh einmal gesagt. Und in der Tat, die Ausstellung, die fast parallel zu der gerade im Städelmuseum in Frankfurt am Main eröffneten Ausstellung „Making van Gogh“ zu sehen ist, zeigt auf beeindruckende Weise anhand eines Genres, wie sich die Arbeiten van Goghs von den dunklen, von den alten niederländischen Meistern geprägten Bildern unter dem Einfluss der französischen Impressionisten hin zu den hellen, dynamischen Ikonen der Kunstgeschichte entwickelten.

Zur Galerie Düster hat er begonnen, hell und dynamisch sind seine bekanntesten Werke. Im Potsdamer Museum Barberini sind ab Samstag 27 Stillleben von Vincent van Gogh zu sehen. Die MAZ zeigt eine kleine Auswahl.

„ Stillleben waren für van Gogh das Experimentierfeld, auf dem er seine künstlerische Entwicklung vorbereitet und vorgedacht hat“, sagte der Chefkurator des Barberini, Michael Philipp. Sie waren der Ausgangspunkt für seine berühmten Landschaftsbilder und Porträts. Auftakt der Potsdamer Ausstellung ist das im Werkverzeichnis mit der Nummer eins versehene Gemälde „ Stillleben mit Kohl und Klompen“, ein düsteres, weitgehend in Brauntönen gehaltenes Bild aus dem Jahr 1881. Die chronologisch aufgebaute Schau durchläuft die Lebensstationen des Künstlers von Den Haag über Paris, die südfranzösische Orte Arles und Saint Rémy bis nach Auvers, wo van Gogh 1890 an den Folgen einer Schussverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte, starb. Sein dort entstandenes letztes Gemälde bildet den Abschluss der Ausstellung: die „Blühenden Kastanienzweige“, ein durch helle, transparente Farben betörendes Gemälde mit strahlend weißen Blüten und üppig grünen Blättern vor einem kräftig blauen, dynamisch flirrenden Hintergrund. Ein van Gogh wie wir ihn kennen.

Van Gogh. Stillleben. Museum Barberini Potsdam. Alter Markt, tägl. außer Di, 10-19 Uhr. 26. Oktober 2019 bis 2. Februar 2020.

Von Mathias Richter