Vanja Sky ist eine Spätzünderin. Eigentlich. Denn die Kroatin griff erst als 19-Jährige zur Gitarre. Auf der Bühne aber explodiert die Bluesrockerin förmlich. Wer das in Zeiten der Erlebnisarmut in Sachen Konzerte erleben möchte, müsste am Sonnabend im Kulturhaus Neuruppin mit Anwesenheit glänzen.