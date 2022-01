Potsdam

Einfach nur glücklich war Michel Houellebecq als er 2015 nach dem Erscheinen seines Romanes „Karte und Gebiet“ den Prix Goncourt erhalten hatte. Am nächsten Tag aber rief er bei seinem Agenten François Samuelson an und sagte, der schönste Tag seines Lebens sei gestern gewesen. Er sei also vorbei.

Die Episode, die sich in dem von Agathe Novak-Lechevalier herausgegebenen Heft „Michel Houellebecq“ (2021) nachlesen lässt, charakterisiert den französischen Schriftsteller ganz gut. Er ist ein gnadenloser Misanthrop. Ein Leidensmann der Literatur, der gerne den Nihilisten mimt, tief im Inneren aber ein Romantiker ist, wie in seinen Gedichten immer schon aufblitzte.

Frankreich im Jahr 2026/27

Es ist deswegen nicht ganz wahr, wie jetzt über seinen neuen Roman „Vernichten“ überall zu lesen ist (der offiziell heute erscheint, über den im Netz aber schon seit Wochen diskutiert wird), dass erstmals ein „positiver Houellebecq“ (Deutschlandfunk Kultur) und der „Apokalyptiker des Abendlandes“ ins „Team Hoffnung“ (Die Welt) übergewechselt sei.

Zutreffender ist, dass das Enfant Terrible der französischen Literatur die Möglichkeit des Glücks so deutlich aufzeigt, wie er es in keinem seiner acht Romane bisher getan hat – um diese Möglichkeit am Ende dann bedingungslos ad absurdum zu führen.

Die Handlung spielt im Frankreich des Jahres 2026/2027. Nach seiner zweiten Amtszeit darf „der Präsident“ (der mit Namen nie genannt wird, sich aber als Emmanuel Macron erkennen lässt) nicht mehr im Wahlkampf antreten. Das Land hat sich unter der Regie des Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Juge, der als Nachfolger gehandelt wird, konsolidiert, weil Juge den Low-Cost-Sektor für Unterschichten gefördert und darüber hinaus die Gewerkschaftsvertreter durch Luxus-Diners („Wildhasen königlicher Art“, „Confit von der Ringeltaube“) gefügig gemacht hat, was wiederum die Zahl der Streiktage ungemein senkt. Beraten wird Juge im Ministerium von seinem Freund und Vertrauten, dem Beamten Paul Raison, der der eigentliche Held dieses vielschichtigen Romanes ist.

Panorama der Welt von heute

Zu schaffen machen diesem Paul nicht nur mysteriöse Drohvideos im Internet (in einem wird Bruno guillotiniert) sowie eine Reihe von Terroranschlägen (auf den Weltmarktführer im Spermienhandel und ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer). Er hat auch seit zehn Jahren nicht mehr mit Ehefrau Prudence „gevögelt“, die immer mehr zu einer „asexuellen Veganerin“ mutiert. Die Teilung des Kühlschranks (Fleisch/Gemüse) symbolisiert den Zustand ihrer Beziehung am besten.

„Als Vertreter der Oberschicht hatten sie nicht die Absicht, einander zu erniedrigen …“, also gehen sie sich aus dem Weg. Selbst das Masturbieren hat Paul „vollständig aufgegeben“. Die Sache wächst ihm über den Kopf, als auch noch sein Vater Édouard, ehemals Mitarbeiter beim Geheimdienst, einen Schlaganfall erleidet und ein Pflegefall wird. Nichts als „verschlossen, unergründlich und stumm“ sein kann Édouard jetzt noch – eigentlich „so wie er es immer gewesen war“.

Das übliche Setting. Michel Houellebecq (65) zeichnet ein breites Panorama der Welt von heute. Mal ironisch überspitzt, dann wieder erschreckend real. Die Zahl der Asexuellen steigt. Die Klimakrise ist zwar traurig, verleiht dem Leben aber immerhin „eine unvorhersehbare, wunderliche Wendung“. Die Ökonomie bestimmt das Sein. Und die Demokratie als System ist tot, viel zu schwerfällig, weshalb ein präsidentielles Regierungs-System die Lösung bringen soll.

Auch der Umgang mit Krankheit und Tod, die heute geradezu als obszön empfunden und in der Gesellschaft verschwiegen werden, bildet ein Zentrum des Romanes, in dem Édouard schließlich von seiner Familie aus dem Pflegeheim entführt wird, um ihm eine bessere Betreuung zukommen zu lassen. Immer wieder zitiert Houellebecq sich und seine Romane, so dass „Vernichten“ durchaus als eine Art Opus Magnum gelten kann.

Den Libidoverlust aus „Ausweitung der Kampfzone“ (1999) nimmt er ebenso auf wie den Terror aus „Die Möglichkeit einer Insel“ (2005) oder die Islamisierung aus „Unterwerfung“ (2015). Er zitiert Rousseau und Pascal. Und natürlich gibt es wieder die üblichen Tabubrüche und Provokationen. Aber sie fallen leiser aus als früher.

Zwei Gesichter von Paul

„Welchen Sinn hatte 5G, wenn man schlicht nicht mehr in der Lage war, miteinander in Kontakt zu treten und die eigentlich wichtigen Dinge zu tun, die es der menschlichen Gattung ermöglichen, sich fortzupflanzen und manchmal glücklich zu sein?“, heißt es einmal. Und überhaupt: Wie soll einer in dieser Welt leben? Das ist die Kernfrage.

Der Roman ist so auch ein Buch über Resilienz. Wie Archetypen entwirft Houellebecq die zwei Geschwister von Paul. Doch er macht das so feinsinnig, dass es nie konstruiert wirkt. Während Schwester Cécile ihr Heil im Katholizismus sucht, flieht Bruder Aurélien als Restaurator in die Welt der Kunst und flickt Tapisserien. So lebensunfähig ist er, dass seine Ehefrau ihr Kind lieber durch eine anonyme Samenspende bekommt, als von ihm schwanger zu werden.

Was kaum möglich erscheint, wird am Ende wahr. Paul und seine Frau nähern sich wieder einander an. Sie schlafen nicht nur miteinander, Prudence kocht sogar für ihn. Und als er dann, weil die Entführung seines Vaters ans Licht kommt, in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird und nicht mehr arbeiten muss, scheint das Glück perfekt. Liebe ist die Lösung. Die Familie ein Hort des Friedens. Dann aber ertönt der Paukenschlag, die Realität holt Paul unerbittlich ein und eine tödliche Diagnose lässt ihn ins Nichts stürzen.

Houellebecqs Roman ist ein Appell zu Demut und dazu, das Leben zu schätzen und mit dem Jammern aufzuhören. So intensiv über Alter und Tod hat er noch nie geschrieben. Es könnte einem fast Angst werden. Zumal er in seinen Dankesworten schreibt, „für mich ist es Zeit aufzuhören“. Mit den Recherchen für den Roman? Mit dem Schreiben? Gar mit dem Leben?

Oder ist das nur ein weiterer PR-Coup dieses intelligenten Literaten, der einmal so treffend äußerte, bei jedem seiner wenigen „autobiografischen Fragmente“ bestehe die Aussicht, man könne es mit einer „schauspielerischen Leistung“ zu tun haben? Wie dem auch sei. Sein neuer Roman ist großes Kino. Mit zahlreichen philosophischen Abschweifungen stellt der Prophet Houellebecq die Fragen der Gegenwart und bewegt sich einmal mehr am Puls der Zeit.

Michel Houellebecq: Vernichten. DuMont, 624 Seiten, 28 Euro

Agathe Novak-Lechevalier (Hg.): Michel Houellebecq. DuMont, 592 Seiten, 44 Euro

Von Welf Grombacher