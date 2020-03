Berlin

Wegen der Corona-Krise musste auch die Staatsoper Berlin alle Vorführungen bis zum 19. April absagen. Damit Sie trotzdem nicht auf Opern und Konzerte verzichten müssen, hat das Haus Unter den Linden einen digitalen Spielplan zusammengestellt, für den man nicht auf die Straße gehen muss.

Unter den angebotenen Aufzeichnungen befindet sich auch Massenets „Manon“. Die Aufführung mit Anna Netrebko in der Titelrolle und Rolando Villazón war 2007 unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim in der Staatsoper zu sehen. Am 29. März um 22.15 Uhr können Sie die Oper hier anschauen:

1731 brachte Abbé Prévost seinen berühmten Roman über Manon Lescaut heraus: eine junge Frau, die zwischen Liebe und der Gier nach Reichtum hin- und hergerissen wird und sich wie ihren Geliebten ins Unglück stürzt. Die einst skandalöse Geschichte inspiriert bis in die Gegenwart Komponisten, Choreografen und andere Künstler zu Interpretationen des Stoffes, so schrieben unter anderem Massenet, Puccini und Henze Manon-Opern. 1884 brachte Massenet seine Fassung des Sujets in Paris heraus – und es gelang ihm ein Wurf, der bis heute in den internationalen Spielplänen seinen Platz findet.

Am 5. April um 22.15 Uhr zeigen wir den rbb-Stream von Giuseppe Verdis Oper „Macbeth“, ebenfalls eine aufgezeichnete Aufführung aus der Staatsoper Berlin. Jeden Tag um 12 Uhr wechselt das Video-Programm auf der Webseite der Staatsoper, das dann 24 Stunden zur Verfügung steht.

Lesen Sie dazu auch:

Die Staatsoper ist derzeit geschlossen. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Von MAZonline