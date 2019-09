Potsdam

Wenn mit vier Jahren schon das halbe Leben um ist, hat der Geburtstagsbrunch des Rechenzentrums einen leichten Beigeschmack. Vor vier Jahren sind die ersten, der heute über 200 Kultur- und Kunstschaffenden in das Kreativhaus an der Dortusstraße eingezogen. In vier Jahren enden alle Mietverträge. Die Zukunft...