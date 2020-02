Vincent Periani Quintet spielt Led Zeppelin und Purcel

Potsdam

Wer „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin auf seinem Instrument anstimmt, hat das Publikum sofort auf seiner Seite. Die Rockballade lebt im Original von einer grandiosen Steigerung und vom ekstatischen Gesang. Der Akkordeonist Vincent Peirani hat am Samstagabend vier Musiker in den Potsdamer Nikolaisaal mitgebracht und nennt seine Version „Kashmir to Heaven“. Er kompiliert also zwei Led-Zeppelin-Klassiker. Peirani liefert den enervierenden rhythmischen Unterbau von „Kashmir“. Frank Woeste, der einzige Deutsche in der Band, sitzt am Keyboard und legt das akustische Erkennungsmotiv von „Stairway“ drüber. Sein transportables Tasteninstrument ist, genauer gesagt, ein Fender Rhodes, das in den 1970ern absolut in Mode war. Der brave, helle, harmonienseelige Klingeling-Sound des Instruments prägt das Konzert des „Vincent-Peirani-Quintet“ und das macht den Abend etwas eintönig. Wenn Woeste das Elektropiano auch mal gegen einen Flügel eingetauscht hätte, wäre das eine willkommene Abwechslung gewesen.

Feine Balgarbeit

Der 1980 in Nizza geborene Knopf-Akkordeonist Peirani steht für eingängige Instrumentals, die Weltmusik, Jazz, Chanson, Klassik und Rock mit andächtiger Konzentration zu einem ausgewogenen Gemenge verquirlen. In der Besetzung mit Yoann Serra am Schlagzeug, Julien Herné am Bass und Emile Parisien am Sopransaxophon gehen solistische Feinheiten unter. Denn was für rhythmische Differenzierungen Peirani durch Balgarbeit am Akkordeon gelingen, das wird so richtig erst in einer Solo-Zugabe deutlich.

Purcell light

Auch mit dem „Cold Song“ aus „King Arthur“ von Henry Purcell kann man Konzertbesuchern eigentlich immer kommen. Und wenn ein Akkordeon auch mal gigantisch wie eine Orgel klingt und der Saxophonist wie Rumpelstilzchen manchmal auch das eine oder das andere Beine in die Luft reckt, wird daraus Live-Erlebnis. Aber die musikalischen Interpretationen bleiben hinter der Intensität der Originale zurück.

Von Karim Saab