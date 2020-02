Eine vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Doku zeigt Christoph Schlingensief als Meister der durchdachten Provokation. Der Film ist in der zweiten Festivalwoche bei der Berlinale zu sehen.

Christoph Schlingensief bei einer Kunstaktion in New York im Jahr 1999 – im Rahmen der Schau „Children of Berlin“. Quelle: Filmgalerie 451