Potsdam

Den Alltag hinter sich lassen, aufregende Wege beschreiten, so wünscht man es sich manchmal. Der US-amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts ganze zwei Jahre lang solch eine Auszeit genommen und darüber ein aufwühlendes Buch geschrieben, das aktueller scheint denn je: „Walden“, ein Konglomerat aus Erlebnisbericht, sensiblen Reflexionen über Gott und die Welt, vernichtender Gesellschaftsanalyse, verwegenen Naturbetrachtungen.

Seine Heiligtümer: Freiheit und Zeit

Thoreaus Auszeit bestand darin, sich aus dem zivilisierten Leben des „rastlosen, betriebsamen, nichtssagenden 19. Jahrhunderts“ auszuklinken und ein einfachstes Leben in einer Waldhütte am Walden-See in Massachusetts zu proben, getrieben von der Frage, was erfüllendes Dasein, was Leben wirklich bedeutet – „damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt zu haben“. Was ihn dieses kühne Experiment im Wald gelehrt hat? Dass unser Leben in Kleinkram zerrinne, wir armselig wie die Ameisen leben, dass man umso reicher sei, je mehr man liegenlassen könne, dass für alles, was der Seele nottut, kein Geld erforderlich sei. Und dass ihm selbst Freiheit und Zeit die kostbarsten Güter, seine „Heiligtümer“ sind. Jeder Morgen in der Wald-Einsamkeit ist für ihn „eine fröhliche Aufforderung, mein Leben so einfach und unschuldig zu gestalten wie das der Natur“.

Erfüllung durch Hingabe an die Natur

Er fühlt sich umfangen von einer „grenzenlosen und unbegreiflichen Freundlichkeit“, mit „allen Poren Lebensfreude“ aufsaugend und „mit allen Elementen ungemein verwandt“: „Ich fühle mich so sehr eins mit dem bebenden Laub von Erle und Pappel, dass es mir fast den Atem verschlägt.“ Er hat für sich erkannt: Erfüllung gibt es nicht im Denken, sondern in einem Bewusst-Sein, das durch Hingabe an die Natur erfahrbar wird. So sind „Natur“ und „Leben“ die Zauberwörter, die das ganze Buch wie Sternschnuppen durchziehen und die er in eine predigtgleiche Sprache bettet.

Aufforderung zur Erkundung der Welten in sich selbst

Wem eine Auszeit à la Thoreau zu radikal ist, der lege getrost die Beine hoch, denn ist „nicht unser Innenleben noch ein weißer Fleck auf der Karte?“ Darum „sei ein Kolumbus und entdecke neue Welten in dir selbst“. Man muss nicht mit allen Ideen und Einschätzungen Thoreaus einverstanden sein. Dennoch ist „Walden“ eine Ermutigung zum Nachdenken: Was ist wirklich wichtig? Es ist ein Buch, das an einem rüttelt, und sein Ruf hallt noch lange nach: Du musst dein Leben ändern!

Henry David Thoreau: Walden. Manesse 2020, 608 Seiten, 25 Euro.

Von Maria Kröhnke