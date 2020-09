Potsdam

Mit der „Einheits-Expo“ feiert Potsdam schon seit einigen Wochen 30 Jahre Deutsche Einheit. Rund um den eigentlichen Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober finden verschiedene Veranstaltungen statt. Ein Überblick.

1. Oktober

Positionen zu 30 Jahren Deutscher Einheit beziehen am Donnerstag Karl-Heinz Paqué, Finanzminister von Sachsen-Anhalt, die erfolgreiche deutsche Olympionikin Birgit Fischer, Schriftstellerin Marion Brasch und Künstler Ludwig Rauch um 19 Uhr im Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 6. Unter dem Titel „Der Osten hat auf Dauer keine Chance, den Westen zu erreichen“ soll nach Perspektiven für die nicht mehr ganz so Neuen Länder gefragt werden.

Musikalisch wird es beim Europäischen Orgelfest in der Nikolaikirche auf dem Alten Markt, das am Donnerstag startet und bis zum 3. Oktober andauert. Künstler aus den Nachbarländern Polen, Frankreich, Schweiz, aus Potsdams italienischer Partnerstadt Perugia und der Bundesstadt Bonn sind eingeladen. Diese musizieren in der Nikolaikirche sowohl in Solokonzerten als auch gemeinsam im traditionellen „Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit“.

Im AWO-Kulturhaus, Karl-Liebknecht-Straße 135, eröffnet am Donnerstag um 19 Uhr die Ausstellung „Aufbruch, Mauerfall und Deutsche Einheit“ mit Bildern des Potsdamer Fotografen Klaus D. Fahlbusch. Gezeigt werden Fotos aus der Zeit von 1989 und 1990. Fahlbuschs Blick geht nach Babelsberg und Potsdam, wo er vor rund 30 Jahren viele Aufnahmen machte.

Um „30 Jahre Dynamik – Der Weg der Brandenburger Wirtschaft in die Zukunft“ geht es am Donnerstag um 17 Uhr im Festsymposium der Industrie und Handelskammer Potsdam ( IHK), Breite Straße 2a-c. Das Grußwort wird Ministerpräsident Dietmar Woidke halten, übertragen wird das Symposium als Facebook-Live-Stream.

Der „Einheizstream“ der Potsdamer Bürgerstiftung präsentiert noch bis zum 3. Oktober spannende Gäste im Klosterkeller in der Friedrich-Ebert-Straße. Am Donnerstag sind Heiderose Gerber und Jeannette Toussaint um 19 Uhr zu Gast und sprechen mit Moderatorin Stefanie Schuster über die Rolle der Frau in der Friedlichen Revolution. Erlebt werden kann das Gespräch live vor Ort oder im Live-Stream auf YouTube.

Im Nachbarschaftsgarten Lottenhof findet am Donnerstag um 18.30 Uhr ein Podiumsgespräch mit Akteuren des Kiezes statt. Erwartet werden Tini Anlauff, Christian de la Motte, Kathleen Müller, Angela Riedel, Peter Rohn und Justus von der Werth. Diskutiert wird über die Entwicklung der Brandenburger Vorstadt seit der Wende. Die Veranstaltung findet im Innenraum des Lottenhofs, Geschwister-Scholl-Straße 34, statt. Es wird gebeten sich warm anzuziehen, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und sich bis Mittwoch, 30. September per Mail an kulturvermittlung@annettepaul.de anzumelden.

Der Cast für Julia Schochs Stück „Die Jury tagt“ am Hans Otto Theater: Bettina Riebesel, Henning Strübbe, Joachim Berger, Franziska Melzer und Mascha Schneider (v.l.). Quelle: Thomas M. Jauk

2. Oktober

Im Hans Otto Theater hat am Freitag um 19.30 Uhr Julia Schochs Stück „Die Jury tagt“ Premiere. Erzählt wird von einer Jurysitzung, die aus mehreren Entwürfen für ein Denkmal zu Ehren der Friedlichen Revolution einen auszuwählen soll. Aber ihr Austausch über die Revolution ist nicht so friedlich wie der Umbruch selbst. Noch sind für die Aufführungen am Freitag und Samstag Restkarten erhältlich.

Von der komödiantischen Seite betrachtet das Kabarett Obelisk, Charlottenstraße 31, am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr die Einheitsfeierlichkeiten: „30 Jahre Einheit – Ein Satirefest“ heißt das Programm. Gemeinsam mit dem in Berlin lebenden süddeutschen Kabarettisten Volkmar Staub begibt sich das Potsdamer Kabarett-Trio Bella Liere, Andreas Zieger und Helmut Fensch auf eine ironische Spurensuche.

Im Kunstraum, Schiffbauergasse 4D, eröffnet am Freitag um 18 Uhr die Ausstellung „Ihr. Sentimentalitäten in Deutschland“, die noch bis zum 1. November zu sehen ist. Unter Kurator Mike Geßner sind hier Werke von 13 Künstlern zu sehen, deren Biografien und Arbeiten eng mit dem geteilten und wiedervereinten Deutschland in Zusammenhang stehen.

Und auch im Rohbau des Garnisonkirchenturms wird am Freitag Kunst gezeigt: Ab 18 Uhr zeigen unter anderem Künstler aus dem Rechenzentrum ihre Werke. Die von Lars Kaiser und Jeanne van Dijk konzipierte Ausstellung „Blickwinkel 1.0“ wird durch Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, eröffnet.

An der Baustelle werden am Freitag außerdem bereits ab 15.30 Uhr, die kreativen Ergebnisse der beiden Schüler-Workshops „Die Macht der Bilder“ und „Ost-West: (k)eine Einheit?!“ vorgestellt.

Das traditionelle Vorabend-Konzert zum Tag der Deutschen Einheit findet am Freitag um 18 Uhr in der Nikolaikirche am Alten Markt statt. Als Gäste werden unter anderem Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert sowie der Oberbürgermeister der Partnerstadt Bonn, Ashok Sridharan erwartet.

Das Landtagsschloss kann am 3. Oktober besichtigt werden. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

3. Oktober

Der Tag startet um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Festgottesdienst in der St. Peter und Paul Kirche, der vom ZDF live übertragen wird.

Im Anschluss findet der Festakt zum Einheitsjubiläum um 12 Uhr in der Potsdamer Metropolis Halle statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke werden Ansprachen halten. Sängerin Anna Loos und Günther Jauch führen durch die Auftritte namhafter Musiker wie Mark Forster, Roland Kaiser und der Band Mia. Das Filmorchester Babelsberg spielt. Die ARD überträgt die Veranstaltung live.

Das Landtagsschloss kann am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr sowie am Sonntag, zwischen 11 und 18 Uhr besichtigt werden. Auch der Plenarsaal ist an diesem Tag samt Lobby und Besuchertribüne für Besucher geöffnet. Im Innenhof wird eine Installation des Potsdamer Künstlers Mikos Meininger zum Thema „Einheit, Vielfalt, Toleranz“ zu sehen sein, an der sich die Besucher auch beteiligen können.

Zum Tag der offenen Tür lädt die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße am Samstag von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ein. Als besonderer Höhepunkt ist die Eröffnung der Wanderausstellung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ( BStU) „Feind ist, wer anders denkt“ angekündigt. Der Bundesbeauftrage für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn und die Leiterin des Bereichs Public History am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam Irmgard Zündorf eröffnen die Ausstellung mit einem Gespräch. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Gespräch ab 15 Uhr ohne Publikum per Livestream auf dem YouTube-Kanal der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße übertragen.

Virtuell ist es auch möglich einen Einheits-Fanfarenzug zu erleben: Der Fanfarenzug Potsdam hat sich mit sieben anderen Vereinen aus vier Bundesländern zusammengetan und präsentiert am Samstag um 20 Uhr live auf seinem YouTube-Kanal die „Einheits-Fanfare“.

Auf der kleinen Bühne auf dem Baufeld des Garnisonkirchenturms werden am Samstag ab 14 Uhr, die Zeitzeugen Thomas Wernicke, Katarina Witt und Barbara Kuster zu Wort kommen.

Das Theaterschiff zeigt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr das multimediale Theaterprojekt „Stay away – Rettung ausgeschlossen“ in einer Uraufführung. Mit Fotos, Videoinstallationen, Tanz- und Spielszene wird der Zuschauer eingeladen, gemeinsam mit den anderen Passagieren auf eine theatrale Reise zu gehen und sich mit Fragen zu beschäftigen, auf die Antworten gerade schwerfallen. Die mit Konfrontationen von menschlicher Not verbunden sind, die verstören, ratlos und hilflos machen. Das Ensemble hat für eine Station dieser Reise das Thema „Flucht“ auch zu sich selbst geholt und erzählt eigene, ganz persönlichen Fluchtgeschichten.

Im „Einheizstream“ der Potsdamer Bürgerstiftung ist heute Abend Horst Evers um 19 zu Gast im Klosterkeller. Wie immer gilt: Die Veranstaltung kann live oder im Stream auf YouTube verfolgt werden.

Von Sarah Kugler