Die Fülle an neuen Romanen, Sachbüchern und Jugendbüchern ist schier erschlagend. Und nur schwer lässt sich die Spreu vom Weizen trennen. Wer eines dieser zehn Büchern schenkt, entscheidet sich gewiss für ein Buch, das Beachtung verdient.

Wie Tobias Hürter die Entstehung des modernen physikalischen Weltbildes anhand von Biografien darstellt

Quelle: Verlag

Um 1900 meinten die Physiker, die Welt fertig erklärt zu haben. Jede Wirkung ließ sich auf eine Ursache zurückführen. Die entsprechenden mathematischen Konstanten waren bereits entdeckt. Plötzlich revolutionierten aber neue Forschergenerationen das herkömmliche Weltbild. Tobias Hürter zeichnet in einer breiten Aufstellung die Lebenswege und die Lebensleistungen von Physikern wie Marie Curie und Max Planck, Albert Einstein und Nils Bohr, Lise Meitner und Werner Heisenberg chronologisch nach. Die großen Namen bekommen bei ihm ein Gesicht, er bringt auch deren Schrullen, Liebschaften, privaten Umstände sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur Sprache. Zudem vermag er es mit einfachen Worten, die Gedanken und Erkenntnisse darzustellen, die zur Relativitätstheorie und zur Quantenmechanik führten. kasa

Tobias Hürter: Das Zeitalter der Unschärfe. Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik. Klett-Cotta, 400 Seiten, 25 Euro.

Wie Gary Schwartz die Anfänge der Globalisierung veranschaulicht

Quelle: Verlag

Die Ausstellung „Rembrandts Orient“ im Potsdamer Museum Barberini war ein Augenöffner. Die meisterlichen Gemälden der Rembrandt-Zeit versetzten den Besucher in die Anfänge des weltweiten Handels und der Globalisierung. Der amerikanische Kunsthistoriker Gary Schwartz krönte seine lebenslange Beschäftigung mit dem holländischen Malerfürsten mit einer einleuchtenden These. Er rückte eine Mode ins Blickfeld, die das Fremde und Exotische feiert. Holland hatte sich im 17. Jahrhundert zur weltbedeutendsten Seemacht entwickelt und erlebte einen sagenhaften Aufschwung. In der strengen, bürgerlichen Lebenswelt tauchten immer mehr fremdländische Produkte, Tiere und Zeugnisse aus dem nahen und fernen Osten auf. Das gleichnamigen Buch befragt die Bilder und die eurozentrische Weltanschauung kritisch. kasa

Rembrandts Orient: Westöstliche Begegnung in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts. Prestel, 328 Seiten. 39 Euro.

Wie Jonathan Franzen anhand einer Familie die ganz großen Fragen verhandelt

Quelle: Verlag

Ein braver Familienvater flirtet fremd und fühlt sich schuldig, während seine Frau an ihrer Konfektionsgröße leidet und nicht weiß, warum ihre Kinder immer komischer werden: Wenn alles ganz harmlos anfängt, muss man auf das Schlimmste gefasst sein. Jedenfalls bei Jonathan Franzen. Der amerikanische Autor beherrscht wie kaum ein zweiter Zeitgenosse die Kunst, aus den Standardsituationen eines normalen Mittelschichts-Daseins das Drama des modernen Menschen zu präparieren. In seinem jüngsten Roman „Crossroads“ folgt er der Familie Hildebrandt, die in den Wirren der frühen 1970er-Jahre mit- und aneinander havariert. Erzählt aus den Einzelperspektiven von Vater, Mutter und vier Kindern, verhandelt das Buch die großen Fragen von Herkunft (Schicksal), Religion (Entscheidung) und Liebe (Ge- und Verbot) auf eine Weise, die beachtliche 800 Seiten in ein packendes, ins Tiefe gehendes Panorama verwandeln. Das Ende des Buchs fühlt sich an wie die leere Wohnung nach einem wunderbarem Fest. kasa

Jonathan Franzen: Crossroads. Roman. Rowohlt, 832 Seiten, 28 Euro.

Wie sich Wassili Grossman an Tolstoi ein Beispiel nahm

Quelle: Verlag

Wassili Grossman berichtete als Reporter von der vorderster Front in Stalingrad (heute Wolgograd) und galt als Kriegsheld. Seine Erfahrungen während der Belagerung 1942/43 verdichtete er zu dem Roman „Stalingrad“, der aber nur in zensierten Fassungen erscheinen konnte. Die bereits neu edierte Fortsetzung „Leben und Schicksal“ wurde zurecht mit „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi verglichen. Grossman war unter Stalin in Ungnade gefallen. 1962 schrieb er an Nikita Chruschtschow: „Mein Roman ist kein politisches Buch. Ich habe darin über Menschen gesprochen, über ihren Kummer, ihre Freude, ihre Irrtümer, ihren Tod, ich habe über die Liebe zu den Menschen und das Mitleid mit ihnen geschrieben.“ Der Chefideologe des Politbüros, Michail Suslow, bestellte ihn daraufhin ein, um ihm mitzuteilen, sein Buch könne vielleicht „in 200 bis 300 Jahren publiziert werden“. Grossman starb 1964 im Alter von nur 59 Jahren verbittert an Krebs. Dass nun endlich auch der andere Teil seines breit angelegten Kriegsepos in deutscher Übersetzung vorliegen, ist eine editorische Großtat. kasa

Wassili Grossmann: Stalingrad. Roman. Claassen, 1280 Seiten, 35 Euro.

Wie Bernardine Evaristo ein Gruppenbild mit dunkelhäutigen Damen arrangiert

Quelle: Verlag

Etwas vergleichbar Lebendiges, Kraftvolles und stilistisch Originelles gab es in Deutschland lange nicht mehr zu lesen. In dem Roman „Mädchen, Frau etc.“, der mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde, arrangiert die 61-jährige Londonerin ein breites, zwangloses Gruppenbild mit vielen Damen, deren Vorfahren aus Afrika oder der Karibik eingewandert sind. Auch Männer kommen in ihrem Figurenkabinett vor. Doch vordergründig erzählt sie aus dem heutigen Alltag heraus die Lebensgeschichten von zwölf Frauen, zwischen denen persönliche Berührungspunkte aufschimmern. So gut sich Evaristo mit Randgruppen und Streitern aus den Lagern der Feministinnen, Lesben oder Schwarzen auskennt, sie will mehr als eine Lanze für Minderheiten brechen. Psycho-emotionale Haltungen und familiäre Prägungen werden von ihr nicht erklärt, sondern erzählt. So entstehen gesellschaftliche Panoramen, die vom Brexit, über die Thatcher-Ära und die Nachkriegszeit bis ins 19. Jahrhundert reichen und auch Ausflüge in die Karibik einschließen. kasa

Bernardine Evaristo: Mädchen, Frau etc. Roman. Tropen, 512 Seiten, 25 Euro.

Wie Björn Kern die Suche nach einem konkreten Platz im Leben vorführt

Quelle: Verlag

Mitten im Leben, mitten in Berlin und Brandenburg ist „Solikante Solo“ angesiedelt. Der Roman pendelt zwischen beiden Polen, zwischen Metropole und Provinz. Die Kleinfamilie von Ruth und Jann und dem Sohn Sisal ist typisch für unsere Gegenwart. Das Paar hält es in der Stadt nicht mehr aus, zieht raus aufs Land, hält es aber auch da nicht aus. Der Konflikt führt zur Trennung. Björn Kern trat bisher mit autobiografischen Streitschriften für Konsumverzicht, eine neue Bescheidenheit und für mehr Freude an der Natur in Erscheinung. Hier geht er das Thema aber nicht besserwisserisch an, sondern räumt auch der Gegenseite Mitspracherecht ein. Ruth und Jann – das ist der heutige Mittelstand, der an sich und an der Welt leidet und mit vielen Widersprüchen ringt. kasa

Björn Kern: Solikante Solo. S. Fischer, 330 Seiten, 16 Euro.

Launig: Wie sich Martin Ebbertz um Kopf und Kragen redet

Quelle: Verlag

„,So, liebe Kinder’, sagt Onkel Theo. ,Heute werdet ihr mal wieder was Lernen.’ Die Kinder setzten sich auf Onkel Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren.“ So beginnt jede der jeweils drei Seiten langen 22 Vorlesegeschichten. Onkel Theo ist ein guter Erzähler, der Wahrheiten, Halbwahrheiten und den größten Schabernack miteinander verquirlt. Onkel Theo weiß zu erklären, warum es keine blauen Flamingos gibt und wie sich eine duftende Pizza mit einer App herunterladen lässt. Zum Schluss rufen die Kinder jedes Mal empört „So ein Quatsch!“ und der Onkel ist beleidigt. Martin Ebbertz hat nach seinem Kultbuch „Der kleine Herr Jaromir“ einen weiteren Volltreffer gelandet. Zur Freude nicht nur für Kinder ab 8, sondern auch für Erwachsene. kasa

Martin Ebbertz: Das Krokodil, das kommt aus Kiel. Onkel Theo erzählt. 22 neue fast wahre Geschichten. Razamba, 100 Seiten, 12,90 Euro.

Wie Antje Rávik Strubel Worte für das eigentlich Unerzählbare findet

Quelle: Verlag

Zurecht ist die Autorin für diesen Roman mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die Potsdamerin Antje Rávik Strubel erzählt in „Blaue Frau“ von einer jungen Frau, die quer durch Europa irrt und die Folgen einer Vergewaltigung zu verarbeiten versucht. Eine Reise vom tschechischen Erzgebirge über Berlin und die Uckermark nach Helsinki. Dort landet Adina in einem Hotel, in dem sie schwarzarbeitet und begegnet dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil. Strubel gelingt es, die seelischen Verletzungen, dieses eigentlich Unerzählbare, in Worte zu kleiden. Ein Roman über die ungleichen Voraussetzungen der Liebe, die Abgründe Europas und wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen. ric

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau. S. Fischer, 432 Seiten, 24 Euro.

Wie Kurt Drawert mit seinen Erinnerungen an die DDR umgeht

Quelle: Verlag

Fünfzig Jahre sind vergangen, seit er als Kind mit seiner Familie nach Dresden gezogen ist, das er 1985 wieder verlassen hat. Nun kehrt Kurt Drawert als Stadtschreiber nach Dresden zurück, wo die Mutter lebt, eine Stadt, die ihm vertraut und doch ziemlich fremd ist. Er ist auf der Suche nach etwas, von dem er nur weiß, dass es ihm fehlt. Der Autor erinnert sich an den verstorbenen Vater, der mit seinem autoritäres Gehabe für ihn immer das unterdrückerische DDR-Regime personifizierte, spekuliert über die Ursachen des krankhaften Putzfimmels der Mutter und begegnet auf der Straße entrüsteten Pegida-Demonstranten, bei denen er sich fragt, ob es sich dabei um die Feiglinge von 1989 handelt, die nun davon träumen, eine verpasste Revolution nachholen zu müssen. „Dresden. Die Zweite Zeit“ ist eine gnadenlose Reflexion über die Langzeitwirkungen eines autoritären Staates. ric

Kurt Drawert: Dresden: Die zweite Zeit. C.H.Beck, 294 Seiten, 22 Euro.

Wie Pierre Leonhard Ibisch und Jörg Sommer die Zukunft sehen

Quelle: Verlag

Die ökologischen Herausforderungen nehmen zu. Klimawandel, die Zerstörung der Artenvielfalt und damit verbundene Bedrohungen für die Menschheit, etwa Wassermangel oder die Ausbreitung von neuen Krankheiten wie Corona – bislang verlassen wir uns blind auf technische Innovationen, um eine Katastrophe abzuwenden. Der an der Eberswalder Hochschule für Nachhaltige Entwicklung lehrende Biologe Pierre Leonhard Ibisch und der Politikwissenschaftler Jörg Sommer sind da skeptisch. Die beiden fordern ein radikales Umdenken. Der Mensch muss sich endlich als Teil des planetarischen Ökosystems verstehen und somit seine Grenzen erkennen. Erst auf dieser Grundlage lasse sich eine wirklich gerechte und humane Gesellschaft im Einklang mit der Natur denken, so die Kernthese ihres„Ökohumanistischen Manifestes“. ric

Pierre Leonhard Ibisch/Jörg Sommer: Das ökohumanistische Manifest. Unsere Zukunft in der Natur. S. Hirzel, 173 Seiten, 15 Euro.

Von Karim Saab und Mathias Richter