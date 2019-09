Wendejahr-Serie - Warum Rolf Henrich 1989 das Neue Forum gründete Am 9. September 1989 gründete der Brandenburger Anwalt und Autor Rolf Henrich gemeinsam mit Bärbel Bohley und Katja Havemann das Neue Forum. Es war der Anfang vom Ende der DDR. Der MAZ erzählt Henrich, wie er heute auf die friedliche Revolution blickt.

Demonstration des Neuen Forums auf dem Platz der Nationen in Potsdam am 4. November 1989. Zeitgleich fand eine große Kundgebung in Ost-Berlin statt. Quelle: Foto: Michael Hübner/MAZ